Al Bano estalla tras las últimas informaciones sobre su hija Ylenia: "Es una mierda todo, no tienen nada"

Han pasado 30 años desde que la preciosa hija de Al Bano y Romina desapareciera de manera misteriosa y sin dejar rastro. Desde entonces han sido varias las personas que aseguran haberla visto con vida, entre ellas Lydia Lozano, que protagonizó uno de los episodios mediáticos más bochornosos de la historia de la televisión. Sin embargo, ni fue la única ni la última, porque la noticia ha vuelto a ocupar titulares este viernes. Según publica el diario alemán Bunte, un detective privado ha encontrado viva a Ylenia y su padre, que solicitó hace años el certificado de defunción de su hija, ha dicho 'basta'.

"Es una mierda, no tienen nada. Estoy cansado de hablar de este tema, estoy cansado", ha asegurado Al Bano en TardeAR. Indignado, enfadado y muy dolido, el cantante italiano asegura que todo son rumores sin fundamento: "Es especulación, especulación maldita, especulación". Su ex mujer, Romina Power, aún conserva la esperanza de encontrar a su hija con vida, pero Al Bano desechó esa posibilidad hace ya tiempo: "Yo sé todo de mi hija, nadie puede decir nada más".

El intérprete, que llenó el Teatro Real de Madrid el pasado marzo con su gira 'È la mia vita', está tan furioso que planea tomar medidas legales: "Voy a denunciar, no se puede hacer daño de esta manera y dejarlo tal cual", ha dicho.

La noticia saltó este jueves. Desde el diario Bunte, uno de los más prestigiosos en Alemania, aseguraban que un detective privado habría encontrado en Estados Unidos a una mujer muy parecida físicamente a Ylenia Carrisi. Y no solo eso: la susodicha tenía raíces italianas. Afirmaban que el profesional tenía muestras de ADN que había mandado analizar para verificar la identidad de la chica y que tanto Romina Power como Al Bano estaban a la espera de los resultados, algo que el propio cantante ha desmentido tajante: "Es absolutamente falso".

Ylenia Carrisi desapareció el 6 de enero de 1994, después de llamar a sus padres para desearles un buen año. Estaba en Nueva Orleans. Aquí, según los testigos, la joven se lanzó al río Mississippi, donde la corriente arrastró su cuerpo. Jamás fue hallado. Su padre habló con la última persona que la vio con vida: el vigilante del puerto. "Me dijo que estaba sentada junto al río y le advirtió que no podía quedarse allí. Ylenia le dijo: 'Yo pertenezco a las aguas', y se zambulló en el río. Ella solía decir esa frase de niña antes de lanzarse a nadar. Y el Mississippi no perdona. Romina nunca quiso aceptarlo. Pero así fue", desveló en una entrevista. En 2013, consiguió que las autoridades decretaran muerta, de manera oficial, a su hija, que habría cumplido los 53 años el pasado mes de noviembre: "Hoy me pregunto si sabes que es tu cumpleaños. Lo que sí sé es que el amor que siento por ti nunca cambiará y que siempre esperaré tu regreso", escribió su madre en redes sociales.