Famosos Amador Mohedano pierde la herencia de Rocío Jurado: su parte de la finca Los Naranjos, vendida por 169.000 euros

Una persona anónima ha pujado por ella en una subasta pública que cerró en la noche del lunes

Amador Mohedano consigue aplazar su deuda con Hacienda: "Estoy muy mal"

La finca de Los Naranjos tiene nuevo dueño. Al menos, el 50% que pertenecía a Amador Mohedano. Su hermana, Gloria, mantiene su parte, pero los problemas con Hacienda del que fuera manager de Rocío Jurado han terminado de la peor manera posible: en una subasta pública. Comenzó hace ya 21 días pero se cerró en la noche de este lunes. El precio final, tal y como publica el BOE, han sido 169.309,60 euros. Una cantidad que le da un respiro al ex de Rosa Benito pero que no zanja su deuda con Hacienda, a la que debe unos 240.000 euros.

"El día lo he pasado así un poco tristón, sin ganas de nada y anoche tampoco he dormido bien, la verdad", ha dicho Amador tras perder la herencia que le dejó su hermana. Asegura conocer quién es el nuevo propietario ("Sé perfectamente quién ha pujado") y estar, a pesar de todo, tranquilo, pues el terreno en el que vive pertenece a Gloria, por lo que él no tendrá que abandonar su casa: "He dicho muchas veces que la finca no está dividida. Y, por lo tanto, en el momento en que se haga efectiva esa segregación, la casa es de mi hermana. Mi casa nunca la voy a dejar", ha dicho en JuanjoVlog.

La propiedad, ubicada en Chipiona, tiene tres hectáreas, 70 áreas y 76 centiáreas. Está dedicada a regadío y sembrada de naranjos, teniendo instalación completa de pozo, alberca y tuberías para el riego total de la finca. Dentro de su perímetro existe una casa compuesta de varias habitaciones y servicio. Todos los interesados pusieron un depósito de 15.654 euros, cantidad que suponía un 5 % del valor de subasta del lote.

Fue en 2018 cuando salió a la luz la complicada situación económica de Amador Mohedano. Por aquel entonces, Hacienda le reclamaba casi 200.000 euros y la finca salió a subasta, pero Amador paralizó el proceso en el último momento. Desde entonces se ha reunido con los inspectores en varias ocasiones para llegar a un acuerdo y zanjar su deuda, aunque finalmente no ha podido evitar la pérdida de la propiedad. "Con que me dejen en mi casa con mis perros viviendo y mis cosas ya soy feliz", ha dicho este martes. "Estoy tranquilo, estoy bien. El sol sale todos los días y estoy mentalizado". Además, Amador no descarta hacer una aparición en los medios de comunicación para terminar de pagar su deuda: "Eso no es un huevo que se echa a freír, yo me tengo que pensar mucho y muy bien e ir con mi mente preparada", ha dicho al ser preguntado sobre una posible visita a De Viernes.