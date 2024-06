Famosos Marc Márquez trolea a Gemma Pinto con su 'peor' foto y ella jura venganza: "¡Será cabr..!"

El piloto de MotoGP y la modelo llevan juntos un año y su relación marcha viento en popa

Marc Márquez y su nueva novia, pillados en pleno centro de Madrid. ¿De dónde venían?

El piloto de MotoGP y la modelo se han convertido en una de las parejas más divertidas de las redes sociales. Al más puro estilo de Ryan Reynolds y Blake Lively, Marc Márquez y Gemma Pinto se trolean en el universo 2.0 cada vez que tienen ocasión y se devuelven las pullas con incuestionable sentido del humor. La última ha sido este domingo en un carrusel de imágenes que el catalán ha compartido con sus seguidores en redes sociales y en el que ha 'colado' una fotografía de su chica comiendo un sandwich: "¡Será cabr..!", ha comentado ella con el emoji de las risas y un corazón blanco. "La venganza será terrible", vaticina un amigo común.

Más allá de las bromas, Márquez, que se ha convertido en el piloto mejor pagado del circuito tras fichar por Ducati por dos temporadas más (entre 12 y 14 millones de euros), ha presumido de una semana redonda en compañía de su novia y unos amigos. El buen tiempo les ha permitido disfrutar del campo y algunas de sus aficiones al aire libre, como el motocross, el ciclismo o los kart. El domingo se lo dedicaron al romanticismo y disfrutaron de un plan para dos en casa: Fórmula 1, pizza y masajes en el sofá. "El plan perfecto", ha escrito él.

La modelo se ha convertido en la mejor compañera de viajes para Márquez, que cuenta con su apoyo en cada circuito en el que compite. Viven juntos y el pasado mes celebraron su primer aniversario: "La convivencia es muy fácil. Él es superfácil, un trozo de pan. Es como lo ves. Es súper pacífico. También su tranquilidad, estabilidad... Siempre está de muy buen rollo", contó ella en Hola. Gemma se ha adaptado tan bien al día a día con Marc que ni siquiera le molesta que la llamen 'novia de': "No, no me hace sentir mal. Es que, de verdad, para mí, todos somos iguales y entiendo que hay gente que prefiera llamarme de una forma o llamarme de otra. Lo único que me importa es mantenerme como siempre he sido".

En las últimas semanas se han dedicado románticos mensajes a través de las redes sociales dejando claro que su relación va viento en popa: "Y no hubo grandes gestos, no hubo cenas a la luz de las velas, no hubo rosas rojas por todas partes. Nada de eso me hizo falta para saber que era ahí. Que era contigo", escribió ella.