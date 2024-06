Famosos El lado personal de Alvise Pérez: su nombre real, su novia Miss y su peculiar pasado estudiantil y político

Lidera el partido Se Acabó la Fiesta, que este domingo irrumpió en el Parlamento Europeo con su discurso antiinmigración y antifeminista

Promulga un discurso antiinmigración y antifeminista y se posiciona en contra de una supuesta "partitocracia". Y, aunque muchos no le conocían, este domingo irrumpió en el Parlamento Europeo al frente de Se Acabó la Fiesta. El nombre de Alvise Pérez resuena con fuerza este lunes tras contar con el respaldo de más de 800.000 votos en sus primeras elecciones europeas, el 4,6% del total. Hay quienes se preguntan ahora quién es realmente este agitador antisistema, pues su incursión en el mapa político divide la derecha en tres.

A sus 34 años, Alvise Pérez (Sevilla, 1990) presume desde hace un tiempo de tener buena presencia en redes sociales, especialmente en Instagram, donde reúne más de 920.000 seguidores. No obstante, suele ser bastante hermético con su vida personal, de la que se conocen apenas detalles más allá de su perfil político. La realidad es que su nombre es Luis Pérez Fernández, pero en el plano público se presenta con su apodo actual en honor al personaje de una novela de Agostino Nifo, filósofo del siglo XV, que además significa 'Luis' en italiano.

Su novia y su polémica con el colectivo LGTBIQ+

En las redes sociales deja ver que cree en la fe cristiana, le encantan los perros y los caballos y suele viajar habitualmente, un estilo de vida que comparte con su novia, Andrea de las Heras. La modelo llegó a ser primera finalista del certamen de Miss Universo España 2018, tan sólo por detrás de la ganadora, Ángela Ponce, la primera modelo trans en participar en el certamen. Con ella protagonizó un polémico rifirrafe.

"En el 2018 me daba miedo decir que no estaba de acuerdo con competir contra un hombre por el título de Miss Universo España. En el 2023 no me avergüenzo de defender la verdad: sólo hay dos sexos, y uno se muere con el sexo con el que nace. El único miedo que me permito de ahora en adelante es el de pasar por la vida fingiendo ser lo que no soy", expresó la novia de Alvise. Unas palabras a las que la vencedora del concurso respondió tajantemente: "Por lo que se ve a día de hoy la realidad es que tú sigues frustrada porque la lipo, la rino, el pecho y la app de retoque no valieron para nada. Como diría Shakira, usa un poquito el cerebro también y tal vez la próxima tengas más suerte. Besos, compañera". En las redes sociales de Alvise apenas hay fotografías con su novia, pues dedica sus contenidos al análisis político.

Se autodefine como "analfabeto académico"

En cuanto a sus estudios, Alvise se autodefine como un "analfabeto académico". Empezó sus estudios de Ciencias Políticas y de la Administración en la de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), pero nunca llegó a acabarlos. Después dejó España y se marchó a Reino Unido, donde estudió consultoría política y trabajó en el Instituto Cervantes. Fue delegado internacional de Liberal Youth, el sector juvenil de los Liberal Demócratas.

Pasó por UPyD y Ciudadanos y se acercó a Vox

Por aquel entonces estaba afiliado a Unión Progreso y Democracia (UPyD), el partido creado por Rosa Díez, Fernando Savater y Mikel Buesa. Y, tras su caída, en 2017 se posicionó del lado de Ciudadanos. De hecho, trabajó en el equipo del candidato a la Comunidad Valenciana, Toni Cantó, quien le pidió que dirigiera su campaña. Más tarde, pasó a ser el jefe de Gabinete dentro del grupo parlamentario, aunque solo estuvo un año en Valencia: las constantes desavenencias acabarían con su salida. Tonteó con Vox, pero no llegó a formar parte del partido.