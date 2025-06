Ni pérdida de peso ni diabetes, el más extraño de los efectos del Ozempic afecta al pene de los hombres que lo toman: los testimonios más habituales

Ozempic, el popular medicamento para la diabetes tipo 2 que ha revolucionado el mundo de la pérdida de peso, ahora sorprende por una consecuencia inesperada en los hombres que lo utilizan: un aparente aumento en el tamaño del pene. Aunque no existe evidencia científica que respalde este fenómeno, decenas de usuarios han compartido sus testimonios en foros digitales, asegurando haber experimentado un crecimiento notable en su zona íntima tras varios meses de tratamiento.

Los expertos médicos recomiendan cautela. Hasta la fecha, no existen estudios clínicos que confirmen que Ozempic o fármacos similares como la tirzepatida provoquen un agrandamiento real del pene. "Es importante distinguir entre percepción y realidad", advierten endocrinólogos. "Una mejora en la salud cardiovascular, reducción del tejido graso en la zona genital y mayor autoestima pueden generar una percepción más favorable del cuerpo, pero eso no significa que haya un crecimiento fisiológico del órgano".

"Recientemente me medí ahí abajo y noté que había ganado cerca de 25 milímetros", escribió un usuario anónimo en Reddit. "Ahora la gente dirá que fue por la pérdida de grasa. Sin embargo, la última vez que me medí fue hace cuatro años y en ese entonces era más delgado. En ambas ocasiones utilicé la misma técnica de medición, presionando contra el hueso. ¿A alguien más le ha pasado esto?", pregunta un usuario en un reportaje publicado este domingo en The New York Post.

La respuesta no tardó en llegar. Otro usuario replicó: "Sí. Yo gané casi 40 milímetros. No es broma. Como tú, sé perfectamente cuánto medía antes de engordar mucho. Después de unos siete meses usando tirzepatida en mi caso, gané unos 40 milímetros. Definitivamente no todo se debe a la pérdida de peso". Un tercer testimonio se sumó a la conversación: "También noté lo mismo. Mi esposa lo ha notado claramente. Pasé de pesar 126 kilos a menos de 90".

El fenómeno, que algunos usuarios ya han bautizado en tono humorístico como "Ozempic penis" o "Ozemdk"**

El fenómeno, que algunos usuarios ya han bautizado en tono humorístico como "Ozempic penis" o "Ozemdk"**, ha generado un intenso debate en plataformas como Reddit, donde decenas de hombres comparten sus experiencias con este efecto colateral, entre el escepticismo y la euforia. No todos están convencidos de que se trate de un efecto directo del fármaco. Varios usuarios sugieren explicaciones más plausibles, como la disminución de grasa acumulada en la zona púbica, lo que haría que el pene parezca más largo, o la mejora en la circulación sanguínea, favorecida por la pérdida de peso. "Ozempic no agranda el pene, pero el tamaño del pene erecto puede variar considerablemente dependiendo de la hora del día, la temperatura y otros factores además de la excitación sexual", escribió otro comentarista. "Así que probablemente sea simplemente eso".

Además del curioso "efecto pene", Ozempic ha sido vinculado con otros efectos secundarios inesperados. Uno de los más comentados recientemente es el "Ozempic mouth", un conjunto de cambios faciales como pliegues pronunciados en las comisuras de la boca, arrugas visibles en los labios y piel flácida alrededor del mentón y los contornos labiales. Algunos usuarios, alarmados por su apariencia envejecida tras adelgazar rápidamente, han recurrido a tratamientos estéticos con rellenos dérmicos para recuperar el volumen facial perdido.

Ozempic (nombre comercial de la semaglutida) fue aprobado originalmente para tratar la diabetes tipo 2, pero ha cobrado notoriedad en los últimos años como un tratamiento altamente eficaz para la obesidad. Actúa suprimiendo el apetito, ralentizando la digestión y generando una sensación prolongada de saciedad. Millones de personas en todo el mundo lo han adoptado como una solución para combatir el sobrepeso, pero su creciente uso ha despertado preocupación por los posibles efectos a largo plazo, tanto físicos como psicológicos.

El componente viral del fenómeno también ha sido clave en su propagación. La combinación entre una cultura digital obsesionada con el cuerpo, la masculinidad y el rendimiento sexual ha encontrado en este tema un terreno fértil para la especulación. Y mientras algunos hombres celebran el supuesto aumento como una "recompensa extra" por su esfuerzo, otros insisten en que se trata de un efecto óptico o de una percepción alterada por la pérdida de grasa corporal.

"En realidad, siempre estuvo ahí", bromea uno de los usuarios. "Solo necesitábamos quitarle la capa de grasa que lo cubría".

Este insólito "efecto secundario" pone de relieve un debate más amplio: el impacto psicológico de la transformación corporal. En muchos casos, la pérdida de peso no solo modifica el físico sino también la manera en que las personas se perciben a sí mismas, lo que puede desencadenar sentimientos de mayor confianza, autoimagen renovada y, como en este caso, la creencia de haber experimentado cambios anatómicos radicales. Por ahora, el "Ozempic penis" permanece en el territorio de las anécdotas. Pero, como sucede con tantas tendencias nacidas en internet, ha sido suficiente para desencadenar titulares sensacionalistas, discusiones científicas incipientes y, en algunos casos, una motivación inesperada para quienes dudaban en empezar el tratamiento.