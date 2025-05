Nico Casal, el compositor gallego ganador de un Oscar, lanza nuevo proyecto musical con Imbermind

Edu Imbernón, Luis Clemente, Nico Casal y Álvaro Monreal son Imbermind, el proyecto musical de cuatro mentes creativas que está transformando la escena electrónica. Sin limitarse a un solo género ni etiqueta, exploran la fusión de estilos para crear sonidos auténticos y emocionantes. La banda está dejando huella en la industria con el que será su primer álbum, Never Ending, que estará disponible a partir del 23 de mayo en plataformas digitales.

El cuarteto, cada uno con una exitosa carrera en solitario, unió sus talentos para dar vida a este ambicioso proyecto en el que combinan su experiencia en producción musical con una visión única y cinematográfica. Su música es un viaje sonoro que juega con el contraste entre la oscuridad y la luz, fusionando la euforia con la profundidad, siempre con un toque que invita a la reflexión y al movimiento.

Antes de lanzar su primer álbum, Imbermind ya ha presentado seis adelantos: Thousand Miles, Godlike Man, Imbernation, Understand, Fading Lights e It Feels. Estos temas reflejan la intensidad y emocionalidad que caracterizan su propuesta musical. En palabras de Edu Imbernón, "queremos hacer música que emocione, que tenga un componente cinematográfico, pero que también combine con intensidad, algo que puedas escuchar tanto en un festival como en un concierto".

Imbermind no sigue los convencionalismos del género. Su música, resultado de la colaboración entre productores con diferentes orígenes musicales, refleja la riqueza de sus influencias, que abarcan desde la electrónica y el pop hasta el rock y más allá. En este sentido, su propuesta rompe barreras y crea algo único. "Cada uno viene de una parte diferente pero lo que nos une es un ADN musical común", señala Luis Clemente.

El nombre Imbermind es una mezcla de los apellidos de Edu y Luis, "Imber" y "Mente", que refleja el origen del proyecto: una idea que ha estado gestándose en la mente de Edu durante años. "Es algo que no sólo representa la parte musical, sino también la parte humana de nuestra colaboración", explica Edu.

Un proyecto ambicioso con una visión clara

Imbermind comienza a dar sus primeros pasos en el mundo de la música, prometiendo temas que evolucionan de manera orgánica y cinematográfica, fusionando pop y música electrónica. La banda responde a las tendencias que dominan la escena actual con una propuesta clave: crear música que apela a las emociones, poniendo en valor las sensaciones positivas y las altas pulsaciones. Este propósito está simbolizado en la flecha, el símbolo elegido como portada de su primer single, que representa ese momento de clímax cuando conectas con la música y esta te lleva más allá.

Never Ending, el esperado álbum, será una experiencia sonora que busca transmitir la sensación de un fin de fiesta interminable. "Queríamos que el disco fuera como ese momento en un concierto cuando sabes que el DJ está a punto de acabar, pero el ritmo sigue llevándote más allá", asegura Edu.

El álbum será una montaña rusa emocional, donde cada tema mantiene al oyente al borde del éxtasis, tanto en lo emocional como en lo rítmico.

Florida Park acoge la presentación del álbum el 1 de junio

Edu Imbernón, Luis Clemente, Nico Casal y Álvaro Monreal presentarán su primer álbum el próximo 1 de junio en la mítica sala Florida Park de Madrid.

A pesar de su carácter experimental, el grupo ya está dejando huella con remixes oficiales, como el de Depeche Mode, que ha generado gran expectación en la industria. "Queremos que nuestra música llegue a aquellos que nos han seguido durante años, pero también a nuevas audiencias que busquen algo diferente", apunta Edu.

La carrera de Imbermind se presenta prometedora, con planes para más remixes y una trayectoria llena de potencial, aunque su foco principal sigue siendo la creación de música que conmueva y haga bailar a todos. Próximamente se anunciará su gira y ya está confirmada su actuación en el Brunch Electronik Festival el próximo agosto.

Todo sobre los integrantes de Imbermind

Edu Imbernón es DJ y productor con más de 15 años de carrera. Ha tocado en los festivales y clubes más grandes del mundo y ha remixado a bandas como The xx (en sus tres álbumes), Metronomy, Rufus du Sol, Ry X, WhoMadeWho, entre otras.

Por su parte, Nico Casal es pianista clásico de formación y productor de bandas sonoras para cine. Ha creado la música para títulos como Yo, adicto, Te estoy amando locamente y Stutterer, cortometraje que ganó el Oscar en 2016 en su categoría. Actualmente continúa realizando bandas sonoras para producciones de Netflix, Disney+, Amazon Prime, entre otras.

En cuanto a Luis Clemente, productor, DJ y afinador de pianos. Ha producido exitosas bandas de indie durante más de 10 años, además de ser multiinstrumentista y haber tocado en diferentes grupos. Actualmente forma parte de la formación de música electrónica Pieces Of Life.

Asimismo, Álvaro Monreal es la voz de la banda. Productor y multiinstrumentista. Aunque sus estudios lo llevaron a ser ingeniero industrial y acústico, ha estado involucrado en proyectos indie desde hace más de 10 años.