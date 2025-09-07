Charlène de Mónaco, de blanco y encaje en el tradicional picnic de clausura del verano: arropada por sus gemelos Jacques y Gabriella

Este pasado sábado 6 se celebró el tradicional picnic de clausura del verano en el Principado de Mónaco, una cita ineludible para la familia real. El príncipe Alberto y Charlène no faltaron a su cita en el Parque Princesa Antonieta, donde acudieron junto a sus gemelos, Jacques y Gabriella, para reencontrarse con los monegascos tras la temporada estival.

Charlène de Mónaco

Para la ocasión, la princesa Charlène deslumbró de blanco impoluto con un vestido midi de Oscar de la Renta, de falda al vuelo, bajo asimétrico, manga corta y detalles de encaje, combinado con unos stilettos en color nude de Gianvito Rossi. Un estilismo que acaparó todas las miradas de la jornada. Fiel a la tradición del día, completó su look con un delicado ramo de flores en tonos rosas, azulados y blancos.

Jacques y Gabriella

No pasaron desapercibidos tampoco los pequeños Jacques y Gabriella: la hija del príncipe Alberto siguió los pasos de su madre con un vestido, de la firma Dior, de tirantes en blanco decorado con delicados estampados florales. Este picnic puso el broche de oro al verano y marcó el inicio de la agenda oficial del Principado.