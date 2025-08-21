Charlène de Mónaco y las dos tragedias que marcaron su vida para siempre: "Fue devastador"

Antes de dar el salto a la realeza, Charlène de Mónaco era conocida por ser nadadora profesional. De hecho, conoció a su marido, el príncipe Alberto, en el Encuentro Internacional de Natación de Montecarlo en el año 2000, en el que la sudafricana ganó la medalla de oro de 200 metros a espalda. La princesa consorte siempre ha estado muy vinculada al agua, pero no solo por motivos positivos. Dos muertes cercanas por ahogamiento han condicionado su vida desde que era una niña, dejándole una huella que no podrá borrar jamás.

"Es un tema que me afecta profundamente, no solo como nadadora. De niña, mi primo Richard se ahogó en un río, muy cerca de la casa de mi tío. Tenía solo cinco años. Fue devastador. No creo que ese dolor desaparezca jamás", ha relatado la esposa de Alberto de Mónaco, tal y como recoge el periódico Ouest-France.

Pero eso no es todo. En 2018 vivió un drama similar cuando la hija de unos amigos falleció al caer a una piscina con 19 meses de edad. "La niña siempre paseaba por el jardín de los vecinos, aquel fatídico día debió caer a la piscina. Cuando la encontraron, ya era demasiado tarde. Nada podía devolverle la vida a su bebé y no puedo ni imaginar el dolor que los padres sintieron en ese momento", explicó a Point de Vue.

Estas son las razones que hace unos años llevaron a la princesa consorte a presidir una fundación dedicada a prevenir los ahogamientos y a desarrollar la educación de los niños a través de los valores del deporte. De hecho, sus propios hijos, los mellizos Jacques y Gabriella, de 10 años, saben nadar desde que eran bebés. Incluso han hecho cursos de salvamento acuático y de buceo.