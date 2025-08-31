Los reyes de Holanda y sus hijas conquistan Zandvoort con estilo en la Fórmula 1: del look 'boho chic' de la reina Máxima a la maxi blazer de la princesa Amalia

Estilo y adrenalina se han dado cita este domingo 31 de agosto en el circuito de Zandvoort con motivo de la decimoquinta carrera de la temporada de Gran Premio de Fórmula 1. Hasta allí han acudido el rey Guillermo y la reina Máxima de Holanda, acompañados por sus hijas, las princesas Amalia (21), Alexia (20) y Ariane (18) y, como era de esperar, han acaparado todas las miradas.

El monarca holandés ha llegado acompañado de toda su familia y se ha mostrado especialmente risueño a su entrada al circuito. Para la ocasión, Guillermo ha elegido un traje gris de estampado escocés, que ha combinado con una camisa azul claro. A su lado, la reina Máxima ha vuelto a acaparar todas las miradas con su estilo. La consorte ha deslumbrado con un conjunto 'boho chic', formado por una falda midi de volantes en tonos crudos, blusa ligera y sandalias planas.

La princesa Amalia y el rey Guillermo

Por su parte, la princesa Amalia ha apostado por un look urbano pero elegante. La heredera al trono se ha decantado por una maxi blazer en color camel, que ha combinado con vaqueros rectos negros y una camiseta básica a juego. Un estilismo muy actual, que ha rematado con unas zapatillas verdes de aire casual.

La hija mediana de los reyes, Alexia, ha arriesgado más con su estilismo, dejando claro que su personalidad y espíritu juvenil están por encima del riguroso protocolo de la realeza. La joven, de 20 años, ha apostado por unos shorts estampados en tonos verdosos y una blazer marrón oversize, que ha complementado con unas botas altas de ante marrón chocolate, muy en tendencia.

Y la pequeña de la casa, la princesa Ariane ha apostado por un look más cómodo y relajado con unos vaqueros rectos de corte clásico, que ha combinado con una blusa de rayas azules. Ha completado su estilismo con unas zapatillas deportivas en tono burdeos y unas gafas de sol en la cabeza.