La infanta Elena apura sus últimos días de vacaciones en Arcos de la Frontera y sorprende con este inesperado gesto

La localidad gaditana ha recibido a una turista de excepción: la infanta Elena. Hace unos días vimos a la hermana de Felipe VI paseando por Mallorca y disfrutando de un helado en compañía de su prima, Simoneta Gómez Acebo. Sin embargo, la hija de los eméritos ha decidido cambiar de localización para apurar sus últimos días de vacaciones. El lugar elegido ha sido Arcos de la Frontera, donde los vecinos han quedado ojipláticos al ver a la ex de Jaime de Marichalar comprando el pan como cualquier ciudadano de a pie.

Ha sido precisamente la panadería Horno Artesa la que ha desvelado la presencia de la infanta en la zona con una fotografía en sus redes sociales, ya que doña Elena tuvo la amabilidad de posar con todo el equipo tras su compra. Vestida con pantalón blanco y camisa de estampado floral, la primogénita de Juan Carlos I sonríe a la cámara con un gesto amable y distendido. "Visitas inesperadas. Tod@s nuestros clientes son REALmente extraordinarios", han escrito los responsables del negocio junto a la imagen.

La infanta acudió sola a realizar varios recados en Arcos de la Frontera, sin escoltas ni protocolos, sorprendiendo a los vecinos por su naturalidad y cercanía. Hay que recordar que la hermana de Felipe VI ya no forma parte del núcleo duro de la Casa Real, aunque sigue atendiendo algunos actos en representación de la institución siempre que el rey se lo pide. En unos días le tocará volver al trabajo como directora de Proyectos Sociales de la Fundación Mapfre.