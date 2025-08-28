La muerte del integrante del Dúo Dinámico ha sido una de las noticias más tristes de la semana. Tenía 88 años y sufría una fibrosis pulmonar. Con más de 1.200 canciones compuestas a lo largo de su carrera, algunas tan reconocidas como Resistiré, Quisiera ser o Lolita, con Manuel de la Calva se marcha un referente musical y también una persona muy querida. Los mensajes de condolencias y despedidas han inundado las redes sociales estos días. Los reyes, Felipe y Letizia, también han expresado su tristeza.

Lo han hecho a través de un telegrama que enviaron este miércoles a la viuda de Manuel, Mirna Carvajal: "Al recibir la triste noticia del fallecimiento de Manuel de la Calva, queremos haceros llegar a ti y a vuestros hijos, Vicky y Daniel, nuestro más sentido pésame", comienza el escrito, que ha compartido Ramón Arcusa, la otra mitad del Dúo Dinámico: "Las canciones de Manuel y de su compañero Ramón Arcusa, tan presentes en la memoria de quienes crecieron con el Dúo Dinámico, marcaron sin duda una época y a varias generaciones y siguen resonando hoy con una fuerza que no se desvanece. Con nuestro mayor reconocimiento, recibe un afectuoso abrazo".

Sus majestades los Reyes. pic.twitter.com/IPZSDumtG4 — Ramón Arcusa (@ramonarcusa) August 27, 2025

Mirna, compañera de Manuel de la Calva desde hace más de 50 años, está muy afectada por su pérdida que, tal y como desveló su hija Vicky, ha sido inesperada a pesar de la enfermedad: "Pensamos que teníamos más tiempo". La capilla ardiente se instaló en la sede de la SGAE y la viuda no se separó del féretro hasta última hora de la tarde, cuando tuvo la amabilidad de atender a los medios: "Era mi vida. Buenísimo, buen padre, buen marido, buen amigo y excelente persona", dijo emocionada.