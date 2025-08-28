  1. Informalia

La muerte del integrante del Dúo Dinámico ha sido una de las noticias más tristes de la semana. Tenía 88 años y sufría una fibrosis pulmonar. Con más de 1.200 canciones compuestas a lo largo de su carrera, algunas tan reconocidas como Resistiré, Quisiera ser o Lolita, con Manuel de la Calva se marcha un referente musical y también una persona muy querida. Los mensajes de condolencias y despedidas han inundado las redes sociales estos días. Los reyes, Felipe y Letizia, también han expresado su tristeza.

Lo han hecho a través de un telegrama que enviaron este miércoles a la viuda de Manuel, Mirna Carvajal: "Al recibir la triste noticia del fallecimiento de Manuel de la Calva, queremos haceros llegar a ti y a vuestros hijos, Vicky y Daniel, nuestro más sentido pésame", comienza el escrito, que ha compartido Ramón Arcusa, la otra mitad del Dúo Dinámico: "Las canciones de Manuel y de su compañero Ramón Arcusa, tan presentes en la memoria de quienes crecieron con el Dúo Dinámico, marcaron sin duda una época y a varias generaciones y siguen resonando hoy con una fuerza que no se desvanece. Con nuestro mayor reconocimiento, recibe un afectuoso abrazo".

Mirna, compañera de Manuel de la Calva desde hace más de 50 años, está muy afectada por su pérdida que, tal y como desveló su hija Vicky, ha sido inesperada a pesar de la enfermedad: "Pensamos que teníamos más tiempo". La capilla ardiente se instaló en la sede de la SGAE y la viuda no se separó del féretro hasta última hora de la tarde, cuando tuvo la amabilidad de atender a los medios: "Era mi vida. Buenísimo, buen padre, buen marido, buen amigo y excelente persona", dijo emocionada.

