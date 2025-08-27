Así será la visita de Felipe VI y Letizia a los incendios de Zamora, León y Ourense: el recorrido por el triángulo del fuego

Los Reyes abren la agenda de esta semana, la primera del curso, con una doble visita a las principales zonas afectadas por los graves incendios que han arrasado varias provincias españolas. Arrancan Sus Majestades en Castilla y León, en el Parque Natural del Lago de Sanabria (en Zamora). En concreto, en el municipio de Galende.

Junto a Galende, en un entorno paisajístico de montaña, San Justo, Trefacio y Porto soportan desde hace semanas altas temperaturas y sequía, lo que ha dejado a la masa forestal de esta zona en una situación de alta vulnerabilidad en la lucha contra las llamas. Especialmente grave, Porto, en la comarca de Sanabria, cuyo frente de llamas, en tres direcciones, se dirige a la Sierra de la Cabrera. Los Reyes recorrerán parte del Parque Natural del Lago de Sanabria, un enclave de enorme valor natural por su riqueza de monte y biodiversidad animal (águila real, gato montés, lobo ibérico y halcón) y vegetal, como robledales, abedules, acebos y castaños, que hemos visto arder pasto del fuego. Este entorno acoge el lago, que se encuentra a más de 900 metros de altitud. Esta visita arrancará a las 11:30 de la mañana.

De Sanabria a Las Médulas

La escaleta del día marca una segunda parada en el Parque de Las Médulas (León). En concreto, en el municipio de Carucedo. Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, este paraje leonés único por sus picachos rojos fue dañado por el fuego de Yeres, que calcinó masa forestal, robles, cerezos y castaños de siglos, joyas históricas naturales de la comarca del Bierzo. Este recorrido dará comienzo a las 14:50 de esta tarde.

Zamora-León-Ourense conforman el conocido este verano como el triángulo del fuego. Será la provincia gallega el tercer destino de los Reyes, que visitarán mañana jueves 28. El punto de inicio se encuentra en Verín, en el Centro de Coordinación del Distrito Forestal XIV.

La intención del monarca y su esposa es conocer de primera mano los daños sufridos y las necesidades de los vecinos afectados, así como mostrar su agradecimiento a todos los equipos que han contribuido a combatir el fuego y proteger a la población, tal y como informó la Casa del Rey. Conversarán con alcaldes de localidades afectadas de la provincia y con los equipos que participan en la emergencia de las tareas de extinción. Después, recorrerán la explotación ganadera en Cualedro. Desde allí, se trasladarán a Medeiros, al Concello de Monterrei, donde mantendrán un encuentro con los vecinos afectados, según informa Zarzuela.

Los Reyes han pedido a la Fundación Hesperia, de la que son Presidentes de Honor, que examine las posibilidades que tiene de contribuir con sus fondos propios a la financiación de algunos de los proyectos de reconstrucción o recuperación que se irán poniendo en marcha en un futuro próximo en las Comunidades afectadas.