Los Reyes visitarán la semana que viene las zonas más afectadas por los graves incendios de este verano

Ya lo anunció el Rey en su visita al Cuartel General de la Unidad Militar de Emergencias UME en la base de Torrejón (Madrid), el domingo 17, donde transmitió su ánimo y apoyo a todas las unidades implicadas en la lucha contra los devastadores incendios que nos han dejado imágenes desoladoras en Ourense, León, Zamora y en la Jarilla (Cáceres). Allí expresó su voluntad de acudir sobre el terreno a las zonas afectadas por los incendios cuando la evolución de la situación y las circunstancias así lo aconsejasen. Tal y como nos han confirmado de Casa Real, don Felipe y doña Letizia visitarán la semana que viene las principales zonas afectadas.

La intención de Sus Majestades es conocer de primera mano los daños sufridos tras los devastadores incendios y las necesidades de los vecinos afectados, así como mostrar su agradecimiento a todos los equipos que han contribuido a combatir el fuego y proteger a la población. Además, la Casa informa que los Reyes han pedido a la Fundación Hesperia, de la que son Presidentes de Honor, que examine las posibilidades de contribuir con sus fondos propios a la financiación de algunos de los proyectos de reconstrucción o recuperación que se irán poniendo en marcha en un futuro próximo en las comunidades afectadas.

Felipe VI y Margarita Robles, en la Unidad Militar de Emergencias UME en la base de Torrejón (Madrid) el 17 de agosto. Foto: Casa del Rey

Como mencionamos, el domingo 17 el jefe del Estado viajó de regreso a Madrid y se trasladó a la base de la UME en Torrejón para conocer de primera mano la última hora de los frentes de fuego activos. El monarca recibió información del Teniente General Jefe de esta unidad, Francisco Javier Marcos, de los jefes de los distintos batallones que han desplegado en las diferentes comunidades autónomas y de la ministra de Defensa, Margarita Robles, quienes dieron cuenta del punto de situación de los incendios. El jefe del Estado puso en valor la capacidad de liderazgo de la Unidad Militar de Emergencias y ha transmitido su ánimo a todas las unidades que la configuran y el orgullo por su labor en la lucha contra las llamas. Estas días el Rey ha mantenido contacto permanente con el Gobierno sobre la evolución de los fuegos, según informó Zarzuela el pasado 12 de agosto.