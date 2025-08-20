No está siendo un buen verano para la reina Sofía y es que su hermana, su confidente, su mejor amiga, se apaga lenta e inevitablemente. El estado de salud de Irene de Grecia, a sus 83 años, es muy delicado, tanto que ni siquiera ha salido de Zarzuela para descansar en Marivent, Mallorca, donde disfruta cada año del ambiente balear. El palacio madrileño se ha convertido en el refugio de la 'tía Pecu', como la llaman en la familia, y cuenta con todos los medios para hacer que sus días sean lo más cómodos y confortables posibles.

Según Pilar Eyre, los médicos están pendientes de ella las 24 horas del día y tiene varias enfermeras velando por su bienestar, así como varios sacerdotes (católicos y ortodoxos) que la visitan a diario. A su lado, por supuesto, su hermana, la reina Sofía, que sufre el dolor y la pena del que conoce el final inevitable. Asegura la periodista que la emérita llora a todas horas y su estado anímico preocupa a sus hijas, Elena y Cristina, que se han turnado este verano para acompañarla a ella y a la tía Pecu en Zarzuela. "Cuando no está Cristina va Elena, y la otra se va de vacaciones, pero siempre una de las dos está al mando del operativo, que es muy complicado. Doña Sofía está a su lado, pero está mal tanto como anímica como físicamente. Tiene mucha angustia sobre todo por lo que puede pasar este otoño".

La propia Eyre desveló hace años que Irene de Grecia sufría el "mal del olvido", pero son pocas las informaciones (o confirmaciones) que han trascendido sobre su estado de salud. La evidencia, sin embargo, apunta a un deterioro evidente y natural: las salidas de la 'tía Pecu' se han reducido en los últimos años hasta ser prácticamente inexistentes. En sus últimas imágenes, además, la vimos en silla de ruedas, desvelando que también sufre problemas de movilidad.

"Está delicada, pero estable"

Mari Ángeles Alcázar aseguraba hace unos días que la situación de Irene de Grecia es "delicada" pero no "alarmante". La experta en Casa Real confirmaba que su ausencia en Mallorca este verano se debía a una recomendación médica de mantenerse en Zarzuela y evitar los viajes, pero la periodista insiste en que la tía Pecu es una mujer fuerte: "Tiene días mejores y peores".

.