La vida social de Palma se anima con la presencia de la Familia Real y la participación de Felipe VI en la Copa Mapfre de vela

El pasado sábado 26 de julio, como recogimos, se dio el pistoletazo de salida a la 43 edición de la Copa del Rey MAPFRE en el Real Club Náutico de Palma. Esta emblemática competición de vela, una de las más prestigiosas del Mediterráneo, volvió a reunir a la élite náutica, rostros conocidos del panorama social español y, como es habitual, al rey Felipe VI, quien compite un año más a bordo del Aifos.

El ambiente en Palma ya respira regata, reencuentros y eventos sociales. Este lunes tuvo lugar la primera jornada de entrenamientos, en la que los regatistas mostraban ilusión y energía, perfilando estrategias antes del arranque oficial de la competición. Las aguas de la bahía de Palma se llenaron de velas y expectación, mientras las tripulaciones afinaban sus maniobras bajo un sol radiante.

Uno de los momentos más esperados fue la llegada del monarca. Después de cumplir con las tradicionales audiencias a las principales autoridades de Baleares en el Palau de l'Almudaina, don Felipe se desplazó hasta la base naval de Portopí, donde embarcó con el resto de su equipo. Vestido con el uniforme oficial de la tripulación, el rey llegó conduciendo su propio coche, un vehículo gris discreto, y saludó a sus compañeros antes de ponerse al timón del Aifos. Tras una intensa sesión de entrenamientos, el monarca regresó al Club Náutico, donde permaneció unos minutos antes de volver al Palacio de Marivent.

Felipe VI en la Copa Mapfre de vela en Palma este martes 29 de julio

Como ya es tradición, la Copa del Rey MAPFRE combina deporte, sociedad y conciencia ambiental. Este año, la asociación Love the Mediterranean, en colaboración con Creatives for the Planet, ha decorado las instalaciones del club con originales carteles hechos de plástico reciclado. La iniciativa pretende concienciar sobre la contaminación marina, involucrando a los más pequeños mediante talleres diarios en los que una veintena de niños transforma residuos en arte.

Además, Zespri Sungold participa por décimo año consecutivo repartiendo alrededor de dos mil kilos de kiwis, promoviendo hábitos saludables y aprovechando para dar visibilidad a su variedad amarilla.

El programa social de la Copa también ha comenzado. El domingo por la noche, Hydra HM Hospitales organizó un exclusivo encuentro a bordo de la goleta Doña Francisca, coordinado por Fiona Ferrer, y al que acudieron personalidades como el cantante Manu Tenorio y Olivia de Borbón con su esposo, Julián Porras. Este lunes, el icónico Castillo Hotel Son Vida acogió la tradicional bienvenida y cóctel de armadores, dando inicio a una semana en la que el deporte, la sociedad y la sostenibilidad se dan cita en Mallorca.