"Leonor transmite autenticidad y su hermana le ayuda con los discursos", dice el director de la Fundación Princesa de Girona

Salvador Tasqué (Barcelona, 59 años) es, además de Iron Man (con diez triatlones en su haber), un hombre al servicio directo de la Casa Real: es el actual director general de la Fundación Princesa de Girona (FPdGi), uno de los proyectos institucionales más personales del rey Felipe VI y la reina Letizia. Este miércoles, la fundación celebra su acto más simbólico: la entrega de los Premios Princesa de Girona en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona, en presencia de los Reyes y la princesa Leonor, cada vez más protagonista de los actos públicos y foco de atención mediática. "Es la iniciativa a la que los Reyes dedican más tiempo en sus agendas", afirma Tasqué en una entrevista con El País.

Formado como ingeniero químico, con experiencia en gigantes empresariales como Procter & Gamble, profesor en ESADE y organizador de grandes eventos en la Fira de Barcelona, nadie habría apostado hace dos décadas a que acabaría liderando la fundación vinculada a la heredera del trono. "Alguien pensó que como venía del mundo de las big four, había sido profesor y sabía coordinar proyectos complejos, podía encajar", explica Tasqué. "Siempre me ha preocupado ayudar a los jóvenes a desarrollar sus competencias: saber comunicar, liderar, influir…".

Salvador Tasqué, director general de la Fundación Princesa de Girona

Desde que asumió el cargo en 2021, su misión ha sido clara: impulsar el papel institucional de la princesa Leonor y acercar la Fundación a miles de jóvenes en toda España mediante mentoría, formación, becas y liderazgo. "Nos dedicamos a apoyar a los jóvenes, pero también a poner en valor el futuro de la Casa del Rey a través del papel de la princesa", resume.

La normalización de la presencia real en Cataluña

Uno de los logros más destacados de estos años ha sido la presencia constante y discreta de la Familia Real en Cataluña, especialmente a través de las actividades de la Fundación. "Casi toda la presencia de la princesa Leonor en Cataluña ha sido a través de nuestras iniciativas. La normalización se hace desde la normalidad. Cuando la gente ve el impacto real de lo que hacemos, cambia la percepción", sostiene Tasqué.

Este contacto estrecho con la sociedad catalana ha contribuido, en parte, a relajar tensiones institucionales tras los años más duros del procés. "Lo importante es construir confianza con hechos, no con discursos", añade.

Leonor y Sofía: complicidad y vocación científica

Con la confianza de alguien que ha compartido decenas de actos con la princesa Leonor, Tasqué ofrece una visión cercana de la heredera. "Se parece mucho a su padre en la escucha activa, en la ilusión por lo que hace. Y tiene una complicidad muy grande con la infanta Sofía. La infanta le ayuda a preparar los discursos, le da feedback… Es muy bonito verlas juntas", explica. "Después de algunos actos, he ido a preguntarle a Sofía cómo había visto a su hermana y me decía: 'Leonor lo ha hecho muy bien, pero tengo alguna cosa que decirle para mejorar'".

Sobre su futura formación universitaria, Tasqué no revela planes concretos, pero deja pistas. "La veo muy afín al mundo STEM. Le interesa mucho la parte científica que hay detrás de los proyectos que premiamos. Tiene esa curiosidad intelectual".

La "leonormanía" y el carisma auténtico

Sobre el fenómeno creciente de admiración hacia la princesa Leonor, especialmente entre el público joven, Tasqué es claro: "Leonor tiene carisma. Transmite buenas vibraciones. Su imagen es una de las mejor valoradas entre los jóvenes, que suelen detectar muy rápido cuando algo es auténtico. Es un referente, con capacidad de inspirar, influir y conectar".

Lejos de parecer una figura distante o protocolaria, Leonor ha conseguido conectar con una generación que, según Tasqué, tiene más compromiso social de lo que muchos creen. "Esta semana he estado con voluntarios que han trabajado en colegios afectados por la dana y con emprendedores jóvenes premiados. A veces se les critica, pero tienen muchas ganas, iniciativa y valores sólidos. Veo un cambio respecto a nuestra generación".

Una pasión compartida con los Reyes

Preguntado por su papel en el impulso de la Fundación, reconoce entre risas que quizá no ha sido él quien ha contagiado la ilusión a los Reyes, sino al revés. "¡Yo creo que ha sido al revés! Si no haces las cosas con pasión, no las hagas. Yo creo mucho en lo que hacemos".

La Fundación Princesa de Girona, que nació tras la crisis económica de 2008 para apoyar el talento joven, ha evolucionado hacia un proyecto profundamente institucional. Hoy, más que nunca, representa un puente entre la monarquía y las nuevas generaciones.