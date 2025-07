El discurso de Leonor "como una gallega más": "Mi vida exigente en la ría de Pontevedra... los furanchos y la morriña"

Recién galardonada con la Medalla de Oro de Galicia 2025, Leonor ha tomado la palabra en la sede del Ayuntamiento de Santiago de Compostela para expresar su agradecimiento y lo que ha significado para ella "el sentir Galicia" en estos meses de formación como guardiamarina.

"En esta tierra que fue de emigrantes he recordado a todos los gallegos que tuvieron que dejar su casa para buscar una vida mejor. Al cruzar el Canal de Panamá, en cuya construcción trabajaron miles de ellos, o al llegar a Brasil o Uruguay he pensado en aquellos compatriotas de Galicia y de otros lugares de España que, en tiempos difíciles, llegaron a muchos países de América. En algunos, a los españoles los llamaban "gallegos", aún lo hacen. Su huella allí es profunda y fértil", ha comenzado la Princesa de Asturias con la mirada puesta en los emigrantes que en tiempos se fueron a América. Desde el antiguo finis terrae, Galicia "con su milenaria historia y su alma compostelana, recibe y acoge en peregrinación a personas de todo el mundo", ha dicho en alusión al histórico Camino de Santiago.

Sobre sus recuerdos, Leonor ha recalcado en gallego: "Galicia es una tierra acogedora y puedo dar fe de ello porque me he sentido como una gallega más. Mi vida en la ría de Pontevedra ha sido intensa y exigente, pero también he podido disfrutar del buen ambiente en cada sitio que he visitado, ¡y de la comida! … ¡sobre todo en los furanchos!" (viviendas cuyos propietarios venden el excedente del vino cosechero acompañado de tapas).

Leonor, galardonada con la Medalla de Oro de Galicia 2025

"El tiempo ha pasado muy rápido y a los meses intensos de Marín le han seguido el crucero de instrucción en el buque escuela y las semanas en la fragata. Pero ya sea en Marín o navegando, siento que este año en la Armada me ha servido para afianzar los valores de honor, valor, disciplina y lealtad que definen nuestra Escuela Naval Militar. Y me refiero también a la exigencia académica y a la formación e instrucción excelentes que he recibido junto a mis compañeros. Nada de esto habría sido posible sin el buen hacer de mandos, profesores y del personal que trabaja en la escuela y el que forma parte de la dotación de los buques en los que he tenido la oportunidad de embarcar", ha subrayado la hija de los Reyes.

"No voy a tener morriña"

También ha tenido palabras para los guardiamarinas: "Quiero mencionar a mis compañeros, a los 75 guardiamarinas de mi promoción y a los de otras promociones con los que he compartido también mucho tiempo. Todos me han acogido y me han ayudado desde aquel 29 de agosto del año pasado en que entré por la puerta de Carlos I. Juntos hemos agradecido el cariño que siempre han mostrado los marinenses y por eso me siento muy honrada de que me consideréis hija adoptiva de Marín. Gracias, alcaldesa, gracias a la corporación y a todos los vecinos". Y ha concluido con: "Nos queda muy poco para separarnos, pero no voy a tener morriña alguna porque a Galicia quiero volver siempre"; y un final de agradecimiento "de corazón": "Por este honor que recibo con el entusiasmo de alguien que se sintió tan acogida y apoyada en esta tierra desde el primer día; una tierra que me recibió hace unos meses con los brazos abiertos y que, casi sin darme cuenta, se convirtió en parte de mí".