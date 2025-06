El 'amor fou' de Juan Carlos I por Corinna: "Me enviaba postales cursis escritas a mano", recuerda la princesa

"Me llevó a un salón y me dijo que me quería, que quería casarse conmigo y que quería vivir conmigo para siempre. Me pidió matrimonio otra vez". Son palabras de la princesa alemana en su serie de podcast Corinna y el Rey, donde se vacía y cuenta con pelos y señales la relación que mantuvo con don Juan Carlos. Ahora sabemos, según Pilar Eyre, que el emérito enviaba a su amante cartas de amor, "cientos de cartas", "postales tiernas, ardientes o delirantes", publica Lecturas.

Corinna Larsen reveló en su podcast, en 2022, numerosos detalles de sus encuentros y de su relación con Juan Carlos I. Tal y como se lee en la serie sonora, narra "la verdadera historia de la codicia sin medida" y "la irrefrenable lujuria". Justo se lanzó el año en que se cumplía una década de la gran crisis del safari de Botsuana, en abril 2012, donde el entonces rey se rompió la cadera en una mala caída y tuvo que ser evacuado en avión para someterse a una operación. El incidente, en un momento de recesión económica, desencadenó una caída reputacional de su imagen pública por lo que tuvo que pedir perdón a la sociedad en un gesto inédito y sin precedentes. Ese año, además, la relación entre Juan Carlos I y Corinna Larsen llegó a su fin después de unos ocho años aproximadamente. En 2004 se conocieron en una montería y concluyó también tras el episodio de Botsuana.

Según relata Pilar Eyre recogiendo citas de la princesa alemana en entrevistas a otros medios, "él estaba profundamente enamorado". "Era muy romántico, me llamaba ángel, cariño... No puedo vivir sin ti (...) Me enviaba postales cursis escritas a mano, cuento las horas y los segundos para estar contigo". Frases y frases románticas de deseos y de amor plasmadas -asegura- en "cientos de cartas".

Subraya la escritora, además, que el amor fou de Juan Carlos I por ella le llevó a apartarse de sus amigos, a no ver a su familia y al deseo permanente de estar con ella. Un amor, por cierto, que ella también correspondió. Sin embargo, no vio la alemana nada claro que el sendero del divorcio fuera factible, más bien todo lo contrario. Y aquel romance se truncó para siempre con todo lo que vino y conocimos después como la demanda civil que interpuso la empresaria alemana contra el emérito por supuesto acoso y vigilancia ilegal por parte del CNI. Un litigió que se resolvió en 2023 a favor del exmonarca.