Selina Scott, la periodista que conquistó a Juan Carlos I en Mallorca, víctima de un robo violento en plena calle: "Estoy traumatizada"

La reconocida periodista británica, a la que el rey Juan Carlos I concedió su entrevista más personal en el año 92, atraviesa uno de los momentos más complicados de su vida. A los 74 años, Selina Scott ha sido víctima de un robo con violencia en plena calle que la ha dejado "destrozada y traumatizada". Los hechos tuvieron lugar este fin de semana en el centro de Londres, cerca de la librería Waterstones, en Piccadilly.

La propia Scott ha narrado la terrible experiencia este lunes en Mail on Sunday: "Estaba caminando por una zona concurrida cuando recibí un golpe en la parte posterior de la rodilla derecha. Temí que me hubieran apuñalado". Sobre los responsables, asegura que se trata de una banda de seis o siete hombres de origen asiático que caminaban por delante de ella y se dieron la vuelta para rodearla, dejándola sin escapatoria. "Primero intentaron quitarme el bolso mientras yo lo sujetaba con fuerza", relata. "Después me envistieron por detrás y me di cuenta de que me estaban atacando por ambos lados a la vez".

Finalmente, la pandilla se marchó dejando a Scott aferrada a su bolso. Más tarde, la presentadora se dio cuenta de que le habían extraído la cartera, con dinero en efectivo, tarjetas bancarias y el documento nacional de identidad, así como el carné de conducir. "Creo que fue un ataque premeditado y planeado", asegura. "Fue ágil, breve y claramente planificado para que sucediera en medio de una multitud. Estaba justo al lado de una parada de autobús concurrida, aunque nadie se habría enterado de lo que estaba pasando".

Scott, que resultó herida por hematomas en las piernas, asegura que todavía está en shock y denuncia la poca presencia policial en la zona: "Todavía me siento destrozada por lo que pasó. No puedo creer que me haya pasado. Soy mentalmente resiliente y físicamente apta, pero si pueden atacarme con tanto descaro, pueden atacar a cualquiera". Y ha añadido: "Te quedas con una sensación no solo traumatizada, sino también estúpida por haber permitido que esto sucediera. También estoy furiosa por la falta de policías en nuestras calles. Con razón la banda que me atacó tiene una sensación de impunidad: pueden hacer lo que quieran porque saben que nadie los detendrá".

Quince días en Mallorca y un reportaje histórico

Selina saltó a la fama en la década de los 80, cuando era habitual verla junto a reconocidas personalidades como el entonces magnate financiero Donald Trump o la princesa Diana de Gales. Periodista británica, estaba muy bien relacionada con la realeza europea y había establecido gran amistad con Constantino de Grecia, quien actuó de intermediario para concertar una cita entre ella y el rey Juan Carlos. Tras varias semanas de negociaciones, el monarca la recibió en Marivent, su residencia vacacional en Mallorca, donde Scott pasó más de 15 días con toda la familia real.

El resultado fue el documental más íntimo del emérito, su esposa e hijos hasta el momento. Todos participaron más o menos en el proyecto pero fue Juan Carlos, que quería promocionar su imagen y la de España de cara a las Olimpiadas de 1992, el que chupó más cámara. Los cronistas de la época afirman que el Borbón cayó rendido a los encantos de Selina, famosa por su magnetismo y simpatía además de su indiscutible belleza. No fue el único: el príncipe Andrés bebía los vientos por ella y el entonces príncipe Carlos la invitó a pasar un fin de semana romántico en Escocia".

La entrevista de Selina Scott a don Juan Carlos se recuperó y viralizó poco después de la partida del emérito a Emiratos Árabes. ¿El motivo? Ella le preguntaba por los impuestos y él admitía que prefería no pagarlos: "Pago muchos impuestos, sí", decía él. "Como rey no puedo decir que prefiero no pagar impuestos pero... probablemente, probablemente ja ja", bromeaba. "Es importante pagarlos. Como español. Como rey podría haber dicho que no, que no los pago. Pero habría sufrido las consecuencias".