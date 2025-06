Cinco meses después de zarpar, Leonor regresa a Madrid: el reencuentro en casa con sus padres y Sofía

Larga travesía de Leonor a bordo del buque escuela Elcano. Procedente de Nueva York, la hija de los Reyes regresa a Madrid este lunes 9 de junio después de haber completado cinco meses del 97º Crucero de Instrucción, según informa EFE.

La princesa de Asturias hace su regreso a Madrid en avión y su vuelta supone el gran reencuentro de la familia real en Zarzuela. Doña Letizia viajó a Panamá a principios de mayo para ver a su hija, pero don Felipe y Sofía no, a quien no ve desde Navidad. Recordemos que la heredera no asistió a la ceremonia de graduación de la infanta en el UWC Atlantic College de Gales, sin embargo estuvo presente de forma telemática a través de una felicitación y de una videollamada. La reunión familiar será, pues, un acontecimiento.

Tras estos cinco meses de periplo en Elcano, la guardiamarina Borbón Ortiz continuará su formación naval en la fragata Blas de Lezo. Se trata de una fragata antiaérea con una tecnologías más avanzadas del mundo. Allí participará en el ejercicio Sinkex y después se unirá al Grupo de Combate Expedicionario Dédalo de la Armada Española que está liderado por el portaaviones Juan Carlos I. Se embarcará el próximo 14 de junio en el puerto de Las Palmas de Gran Canaria.

La agenda de la heredera continúa así: el buque escuela Juan Sebastián de Elcano desde Nueva York recalará en Gijón. Allí, el 3 de julio, Leonor se unirá a sus 75 compañeros y compañeras guardiamarinas. De Gijón a Ferrol (el día 9) y de la ciudad coruñesa a Marín (el día 13). Será en la Escuela Naval de Marín donde concluya su formación en la Armada. Su próxima academia, en San Javier Murcia. La hija de Felipe VI y doña Letizia ingresará como Alférez Alumna en la Academia General del Aire y del Espacio (AGA) y se incorporará en el cuarto curso de la promoción 78. Este centro, situado frente al Mar Menor, está destinado a los que serán los futuros oficiales del Ejército del Aire.