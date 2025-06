Juan Carlos I regresa a Sanxenxo el próximo fin de semana: sus bromas sobre la querella contra Revilla

El rey emérito regresará a Sanxenxo el próximo fin de semana para intentar competir con el Bribón en la regata de barcos de 6 metros. En su último viaje a Galicia, el fin de semana del 15 de mayo, don Juan Carlos pasó más tiempo con su hermana, la infanta Margarita, que navegando en su barco. El antiguo monarca acusa el paso del tiempo —87 años— y, por otra parte, cuando la climatología no es favorable, prefiere quedarse en tierra.

Aquellos días de mayo coincidieron también con el acto de conciliación en un juzgado de Santander entre el expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, y don Juan Carlos, quien había demandado al político por calificar de corruptas algunas de sus actuaciones, exigiéndole además que devolviera el dinero que, presuntamente, habría obtenido ilegalmente. El rey emérito no tenía por qué presentarse al acto de conciliación, y no lo hizo. El acto había sido solicitado por la defensa de Juan Carlos I para pedirle a Revilla que rectificara. El Emérito no fue pero nos consta por diversas fuentes que en Sanxenxo hizo comentarios irónicos cuando los periodistas le preguntaron si acudiría a la cita: "Hace mucho que no voy a Santander", contestó en tono humorístico. La no comparecencia del emérito significa que habrá juicio. Revilla deberá explicar sus calificativos sobre la conducta del antiguo jefe del Estado, y los abogados del rey insistirán en acusarlo de mentir y de atentar contra su honor.

Y mientras se confirma el regreso del emérito a Galicia, en Palma todo son rumores sobre la próxima Copa del Rey, que se celebra entre el 29 de julio y el 2 de agosto. Después de seis meses navegando en el Juan Sebastián de Elcano, Leonor de Borbón podría estrenarse en alguno de los veleros que compiten en la bahía de Palma, concretamente en el Aifos de la Armada, que tiene a su padre, el rey, al timón.