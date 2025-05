Victoria Federica, amable por contrato: la agencia que representa a la hija de Marichalar le da clases para tratar a la prensa

La nieta de los eméritos continúa trabajando para hacerse un hueco en el mundo de la moda y la influencia. Su último compromiso la ha llevado a París, al desfile de la colección crucero de Dior, donde compartió jornada con Beatrice Borromeo y Natalie Portman, entre otras figuras de talla mundial. Tras la carrera de Victoria Federica se encuentra su padre, Jaime de Marichalar, que trabaja como consejero de Loewe y dirige B Corner, una reconocida marca de sastrería que fundó en 2016 junto a otros socios. Sus contactos han ayudado a su hija a escalar dentro del complicado mundo fashion: el pasado mes de septiembre firmó con la agencia de representación Soy Olivia Media Group, la misma para la que trabajan sus amigos Tomás Páramo y María García de Jaime.

Es de sobra conocida la animadversión de Vic a los paparazzi, no solo los que la encuentran por la calle o a las puertas de los garitos más chic de la capital sino también a los reporteros y fotógrafos que cubren los photocall y eventos a los que asiste. Dicen sus conocidos que no es antipatía sino timidez. En cualquier caso, lo cierto es que la actitud de la hermana de Froilán deja mucho que desear y desde la agencia han tomado cartas en el asunto. Según La familia de la tele, Olivia Media Group ha exigido por contrato, tanto a Vic como al resto de sus empleados, ser amables con la prensa y para ello ha diseñado unos talleres que les enseñan a manejarse ante las preguntas de los profesionales con soltura y manejar las situaciones más incómodas con educación y saber estar. Y se lo tienen que tomar en serio: "Si no cumples, te multan o te cancelan el contrato", aseguran.

Estas lecciones le vendrán de perlas a la nieta de los eméritos ahora que vuelve a estar en el centro de la noticia por su relación sentimental con Borja Moreno, un joven vinculado al mundo de la hostelería de lujo y la vida nocturna que actualmente ocupa el cargo de director de relaciones públicas en el Grupo Trocadero. Se conocen desde hace años pero el amor surgió entre ellos las pasadas Navidades. Fueron muy discretos en esas primeras semanas de romance pero el pasado este mes de mayo hemos podido verles juntos y muy cariñosos en la Caja Mágica y en Las Ventas.