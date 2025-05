Las apicultoras Meghan Markle y su hija Lilibet, entre aguijones: una tarde explorando la colmena de abejas

Idílicas imágenes de Meghan Markle y de su hija, Lilibet, de 3 años, en el jardín caminando hacia una colmena de abejas. La duquesa de Sussex y su pequeña llevan los buzos de apicultoras y las caretas protectoras. El reel, que ha compartido la mujer de Harry en sus redes sociales, nos muestra un momento tierno y familiar de las Sussex. Una fotografía que nos transmite esa vida sencilla y de naturaleza de Meghan comparte en su red oficial.

Hace solo unos días, celebraba su aniversario de boda, el séptimo, en Instagram con un mensaje de agradecimiento a todos los que les han apoyado. "Siete años de matrimonio. Una vida entera de historias". Los fans aplaudieron el gesto de amor, pero hubo usuarios que se dieron cuenta de que en el mensaje de la duquesa no aparecía el nombre de Harry.

Desde que los Sussex se instalaron en su casa de Montecito (Los Ángeles) han cuidado al detalle la imagen de vida que quieren transmitir: familiar, sencilla, de campo, íntima, alejada de los focos, de los actos sociales, del glamour de los photocall y de los medios. Fue el motivo por el que dieron su paso atrás y abandonaron Londres para construir ese hogar ideal y feliz, que es lo que vemos en Instagram. Sin embargo, a lo largo de estos cinco años han permanecido en los focos a través de los contratos que han firmado con Netflix, Spotify (que luego se rompió), Lemonada, las memorias de Harry o la marca de productos ecológicos de Meghan, As Ever.

Además, hace solo unos días se hizo pública la tradicional encuesta YouGov sobre el índice de popularidad que despiertan en la sociedad los miembros de la Familia Real. En dicha consulta, Meghan y Harry salen peor parados que el resto de los integrantes de la Casa: el 20% de los encuestados tiene buena opinión sobre la exactriz, frente al 65% (y un 14% que no se pronuncia). En el caso del príncipe, los resultados son demoledores: el 5% le respalda, frente al 85% que no (y un 10% que no contesta). Su hermano Guillermo da la vuelta al marcador y es el mejor valorado con un 75% de votos positivos, frente a un 16% negativos. Kate, segunda mejor valorada, logra un 72% de votos a favor, frente un 13% en contra.