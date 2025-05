Isabel Rábago, sobre la foto de la infanta Elena haciendo ganchillo: "Lo que me sorprendería es verla haciendo la declaración de la renta"

A la infanta Elena nos la podemos imaginar en mil contextos pero este martes la hemos visto en una foto sorprendente, pues en un tren de Madrid a Valencia se la encontraron haciendo punto en un tren. Una imagen que ha sido comentada en Antena 3 por algunos rostros como Isabel Rábago, que tras su despido de Telecinco la vemos desde hace una semanas en Antena 3, con Sonsoles Ónega y también con Susanna Griso.

En Espejo Público han mostrado esta imagen de la madre de Victoria Federica y Froilán, y la periodista ha comentado: "Me sorprendería verla haciendo la declaración de la renta en una oficina. Eso me sorprendería".

Gema López ha ido más allá, pues resulta sorprendente que lo que esté elaborando con sus propias manos sea una chaquetilla para un bebé: "La infanta está en el AVE. Viaja como el resto de los ciudadanos, saca de su bolso las agujas y la lana y se pone a hacer punto. Vamos a acercarnos para ver qué está haciendo, un arrullo, una toquilla... Una chaquetita de bebé...". Y la presentadora se ha preguntado: "¿A quién se lo está haciendo?".

Susanna Griso, por su parte, no se ha quedado corta, dejando además alguna pista: "A lo mejor es para el bebé de una amiga. Calla, que me riñen, que por qué le estoy desinflando la noticia". Y ha confesado: "Es maravilloso lo de la calceta. Yo lo hice en pandemia. Es maravilloso y me relajaba".

La presentadora, además, ha recordado que las labores de punto eran lecciones frecuentes en colegios: "No hay nada malo en hacer calceta. Yo también lo aprendí en mi colegio que era mixto y catalán".

La señora que le sacó la foto, además, ha comentado para el programa: "Llevaba pantalón oscuro raya diplomática, con una blusa normal. Sí que es verdad que va muy desaliñada, el pelo parece que ha metido los dedos en el enchufe". Y ya, después, la testigo le perdió la pista: "También estaba hablando por teléfono pero ella iba haciendo punto. Cuando se fue, dijo 'adiós' y ya nos bajamos. Y me fui, digo 'bah, no voy a ir a ver con quién se monta en el coche'".