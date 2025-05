Revilla, en el acto de conciliación con Juan Carlos I: "Estoy tranquilo, no he matado ni he robado"

Ni rastro del emérito en los Juzgados de Santander. Pero sí se ha personado Miguel Ángel Revilla. Tal y como él mismo anunció, iba "sereno, trajeado y con corbata". "Era un gran defensor del Rey desde el 23-F; yo le tenía grabado por su acto de intervención decisiva para que no tuviésemos una involución en España, pero lo que hemos conocido es terrible. Y yo, que no me callo de las injusticias, me he visto en la obligación de decir lo que pienso y creo que es lo que piensa la mayoría de los españoles", ha subrayado Revilla. Sobre cómo se encuentra, el ex presidente de Cantabria ha comentado: "Estoy tranquilo, no he matado, no he robado, no he hecho nada ilegal en esta vida. Soy un ciudadano normal que cumple con sus obligaciones y vengo tranquilo".

Así se ha expresado Revilla en la calle, delante del número 10 de los juzgados Santander. Numerosas cámaras de televisión y fotógrafos para cubrir el acto de conciliación de don Juan Carlos I y Miguel Ángel Revilla tras la demanda que presentó el exmonarca contra él por vulnerar su derecho al honor por las "expresiones calumniosas e injuriosas" que el político habría vertido sobre la figura del emérito. Estas declaraciones se habrían producido entre mayo de 2022 hasta enero de 2025, y por las que el exjefe del Estado le reclama 50.000 euros en concepto de indemnización. Este era el contexto en las puertas de los Tribunas de la capital cántabra este viernes 16 de mayo.

Hace solo unas horas, vimos a don Juan Carlos en las puertas del restaurante d'Berto, en O Grove (Pontevedra), donde deslizó: "Hace mucho que no voy a Santander". Se refería el padre de Felipe VI a su posible presencia en el número 10 de los juzgados de la capital cántabra, donde estaba citado este 16 de mayo a las 10:00 de la mañana al acto de conciliación con Revilla. Ni él ni Revilla tenían la obligación de presentarse al acto, pues ambos podían ser representados únicamente por sus abogados.

Con estas palabras pronunciadas entre dientes -"Hace mucho que no voy a Santander"-, Don Juan Carlos dejaba en puntos suspensivos su postura. Lo que sí confirmó es que permanecerá en Sanxenxo hasta este domingo para asistir a las regatas. Regatas, casa de su amigo Pedro Campos y salidas a restaurantes es su programa de visita. En esta ocasión la marisquería elegida fue D'Berto. Una comida que se prolongó durante varias horas a la que asistieron el presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet; Pedro Campos, presidente del Real Club Náutico de Sanxenxo, y la mujer de este, Cristina Franze.