Carlos III recibe "una de las peores noticias" en sus últimas pruebas médicas: "El tiempo que le queda se lo dará a la Corona"

Carlos III (75) anunció su diagnóstico de cáncer el pasado mes de febrero. En abril, dos meses después de comunicar su enfermedad, el monarca británico retomó su actividad pública. Así las cosas, cuatro días después de lanzar un mensaje esperanzador asegurando a la ciudadanía que "no está tan mal", han salido a la luz nuevos datos sobre el estado de salud del soberano.

El padre de Guillermo y Harry ha recibido las últimas pruebas médicas y los resultados no han salido como esperaba, ya que el cáncer no ha desaparecido. "Son las últimas pruebas que le han hecho para ver cómo va el tratamiento y el cáncer no ha desaparecido. Era una de las peores noticias que podía esperar, ya que el tratamiento tiene que extenderse un poco más", ha desvelado este domingo Concha Calleja en Fiesta.

Asimismo, la periodista ha señalado que los médicos han pedido a Carlos III que rebaje el ritmo, especialmente con los viajes que realiza. "Aunque está todo muy programado porque los viajes los hace en helicóptero, en cuanto llega se desploma en un sofá porque se queda sin fuerzas. El tiempo que le queda se lo dará a la Corona", ha sentenciado.

Estos datos sobre la salud del monarca llegan el mismo día en el que la Familia Real británica se ha dejado ver en la iglesia escocesa de Crathie Kirk para asistir al servicio dominical.