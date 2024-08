Un velero llamado Regulus y a cargo del presupuesto de la Armada para ilusionar a la princesa Leonor

Hace tan solo unos días, en el concierto de Jaime Anglada en Palma, vimos al rey Felipe VI, muy espontáneo, cantando el clásico Un velero llamado Libertad. Y ahora conocemos que al Bribón del rey Juan Carlos y al Aifos de su hijo se suma el Regulus. Un velero que pertenece a la Armada y que está pensado para Leonor, aunque la princesa de Asturias todavía no ha encontrado en la navegación y las regatas la gran pasión que sí tienen su abuelo y su padre por este deporte. No obstante, esto podría cambiar dentro de no mucho, cuando la heredera al trono continúe en unas semanas su formación militar en Marín y se prepare para nuevos retos.

En la Escuela Naval Militar de este municipio pontevedrés, la hija de Felipe VI y doña Letizia completará la segunda etapa de su formación militar, la cual continuará desde Cádiz a bordo del buque Juan Sebastián de Elcano y finalizará en 2026 en la Academia del Aire de San Javier, en Murcia, cerrando así una etapa clave en la trayectoria institucional de la futura reina de España.

En Marín, Pontevedra, la hermana de la infanta Sofía se topará con el plan que el rey Felipe ha soñado para ella para que se aficione a la navegación como él hizo desde niño. El Regulus pensado por la Armada para Leonor ya se ha estrenado este verano en la 42 edición de Copa del Rey de Vela de Mapfre, en Palma, pero en Marín se encuentran desde la semana pasada otros dos veleros gemelos. Dos veleros que estarán a disposición de Leonor y sus compañeros de filas a partir del 29 de agosto cuando comience su segunda etapa de formación militar.

El deseo de Felipe VI es que su hija se aficione y compita en la Copa del Rey que tan feliz le hace cada verano. Al monarca le gustaría que la heredera al trono se estrenara el próximo verano, quizá con compañeros y compañeras que conozca en Marín. Si esto ocurre, Leonor lo hará a bordo del Regulus, que mide 9,9 metros de eslora, 3,5 metros de manga y tiene un calado de 2 metros. Es el plan de la Casa Real para que la tradición náutica continúe.

El velero, que junto a los dos gemelos de los que hablamos pertenece a la colección de ocho veleros que la Armada compró a la empresa mallorquina J2 Sailing Services por 2.204.198,74 euros, está amarrado en el Real Club Náutico de Palma. Como decíamos, ya se ha testado este año en la Copa del Rey Mapfre de Vela.

La embarcación la capitanea el almirante Eugenio Díaz del Río Jáudenes, muy querido por la Familia Real. Quién sabe si en unos años veremos a Leonor compitiendo en los Juegos Olímpicos como pasó con su padre en Barcelona 92, con su tía Cristina en Seúl 1988 o con el rey Juan Carlos en Múnich 1972.