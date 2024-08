Don Juan Carlos no regresa a España a vivir "porque no le interesa": cuatro años del Emérito en Abu Dabi

"Por razones fiscales y tributarias, don Juan Carlos no vuelve a residir en España, no porque su hijo o el Gobierno se lo prohíban". La declaración nos la da un antiguo mandamás de Zarzuela, en referencia a los motivos por los que, cuatro años después de su polémica salida del país para instalarse en Abu Dabi, el anterior jefe del Estado no regresa. La intención del Emérito pasa por no figurar como residente fiscal: si está en España más de 183 días, debe tributar aquí.

A sus 86 años y medio, el marido de Sofía de Grecia disfruta de buena salud, dada su edad, con algunos achaques de movilidad que le obligan a ir con bastón o silla de ruedas y recibir asistencia al caminar y desplazarse. Además, en la capital de los Emiratos Árabes Unidos cuenta los mejores lujos y con absoluta privacidad, puede recibir la visita de los familiares que desean ir a verle (sus hijas y varios nietos), así como de fieles amigos, y viaja a España cuando le apetece en un avión privado. Don Juan Carlos podría, una vez superados todos los escollos procesales que enfrentaba, volver, con dos únicas limitaciones: si residiera en España tendría que dar cuentas al fisco, y no podría instalarse en Zarzuela, única línea roja que imponen desde Palacio. Si bien al padre de Felipe VI no le quedan cuentas pendientes ni con Hacienda ni con los jueces, la opinión pública es conocedora de que el arquitecto de la Transición se libró las condenas bien por su condición de inviolabilidad en la época en la que ocupó la jefatura del Estado, bien por prescripciones, o bien porque el propio don Juan Carlos regularizó (no sin polémicas) sus irregularidades con el fisco abonando las cantidades exigidas. Eso deja claro que la conducta de don Juan Carlos no siempre fue "ejemplar" y pocos olvidan que su propio hijo marcó distancias retirándole de forma pública y con un comunicado histórico la asignación que le otorgaba como responsable de la Casa Real.

"Guiado por el convencimiento de prestar el mejor servicio a los españoles"

Don Juan Carlos respondió pronto al gesto y comunicó a Felipe VI el 3 de agosto de 2020 su decisión de marcharse fuera de Madrid. Desde entonces vive en los Emiratos Árabes. "Guiado por el convencimiento de prestar el mejor servicio a los españoles, a sus instituciones y a ti como Rey, te comunico mi meditada decisión de trasladarme, en estos momentos, fuera de España". Fue hace justo cuatro años y en plena pandemia por la Covid-19.

Don Juan Carlos no volvió a pisar tierras españolas, que sepamos, hasta que habían pasado casi dos años. Regresó solo después de que la Fiscalía del Tribunal Supremo archivara las investigaciones sobre sus irregularidades fiscales en el extranjero. En los ocho meses de este año, el Emérito ha normalizado sus visitas y ha regresado a nuestro país hasta en seis ocasiones como mínimo, habida cuenta de que puede que no hayan trascendido todas sus visitas.

Estos viajes suelen estar justificados por razones médicas y para participar en las regatas de Sanxenxo, aunque también por motivos familiares, como el 18 cumpleaños y la mayoría de edad de su nieta Leonor, el 60 cumpleaños de su hija mayor, la infanta Elena, o la boda de su sobrina Teresa Urquijo con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

Otra cuestión que preocupa en determinados ámbitos es el referido a la inconveniencia de que el deceso del anterior Monarca se produjera en el extranjero, una cuestión que tanto Zarzuela como el Gobierno deben tener planteada y calculada dada la edad de don Juan Carlos.