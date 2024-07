Tremendo susto en Groenlandia: la reina Mary de Dinamarca, atropellada por una moto

Los reyes de Dinamarca cerraron la jornada del jueves con un tremendo susto: una motocicleta atropelló a la reina en Nuuk, una de las paradas agendadas en su viaje de Estado por Groenlandia. Las imágenes, que han visto la luz este viernes, muestran a la esposa de Federico X charlando con los lugareños cuando una scooter la embiste por un lateral, haciéndole perder el equilibrio. Rápidamente fue asistida por el equipo de seguridad que acompañaba a toda la familia: "No sé qué ha pasado", se excusó el conductor.

El accidente ha sido desvelado por el medio danés Ektra Blade, que ha filtrado el vídeo del momento en el que se ve a Mary de Dinamarca recibir un tremendo golpe a la altura de los muslos mientras los presentes gritan asustados, sin entender qué pasa. Por fortuna, todo acabó en un susto y no hubo que lamentar heridos. La reina, una vez recuperada del shock, continuó con sus actividades acompañada por su marido y sus dos hijos, los mellizos Josephine y Vincent, que les han acompañado en este periplo.

Casa Real no informó públicamente del accidente para no alarmar a la ciudadanía pero este viernes no ha tenido más remedio que admitir las informaciones. Eso sí, ha restado importancia a lo sucedido y ha asegurado que se trata de un "incidente menor". Afirman, además, que la reina se encuentra perfectamente, que no tiene ninguna lesión ni secuela como consecuencia del golpe y que su agenda se ha mantenido sin modificaciones. De hecho, unas horas después del accidente, Federico y Mary de Dinamarca lucieron sus mejores galas para asistir a la cena oficial de Naalakkersuisut en Nuuk, en la que el rey pronunció un emotivo discurso: "¿Se puede perder el corazón por un pueblo y un país? Sí, puedo confirmarlo. Groenlandia tiene un significado muy especial para mi familia y para mí. Por lo tanto, la reina María y yo estamos increíblemente felices de estar aquí".