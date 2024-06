Casas Reales Kevin Spacey pone a Carlos III en el punto de mira: insinúa que el rey le envió su apoyo tras las acusaciones de abusos sexuales

"Escuché un mensaje, sí, y estoy muy, muy agradecido por ello", ha reconocido el actor estadounidense, que en 2016 fue reconocido con el título de Caballero de la Orden del Imperio Británico

El productor y actor estadounidense, que fue absuelto en mayo del año pasado de nueve delitos sexuales contra cuatro hombres, ha insinuado en una entrevista que ante las comprometidas acusaciones recibió el apoyo de Carlos III, cuando era príncipe. Hay que recordar que los hechos denunciados por los que fue investigado ocurrieron entre 2001 y 2013 en varios lugares de Inglaterra, aunque estas no han sido las únicas acusaciones de índole sexual que han aflorado contra el protagonista de House of Cards y que él ha negado.

Ahora, en una entrevista que el actor ha concedido al periodista y presentador británico Piers Morgan, ha dado algún detalle que hasta el momento se desconocía. El comunicador le preguntó si "al estallar el escándalo" el entonces príncipe de Gales le mostró su apoyo. "No, no tuve noticias suyas directamente, no". Cabe decir que Spacey vivió en Londres entre 2004 y 2015. En2015, además, fue nombrado por Isabel II Caballero Comendador de la Orden del Imperio Británico.

Durante la charla, la cuestión sobre Carlos III no se quedó en el tintero, pues el periodista continuó indagando al respecto: "Pero, ¿y a través de otras personas?". "Eso sí que puede que sea cierto", respondió el actor. Y a continuación, aclaró: "Escuché un mensaje, sí, y estoy muy, muy agradecido por ello". Confirmó, además, que se trataba de un mensaje "de apoyo".

No obstante, para tratar de frenar una posible polémica, dijo también sobre el entonces rey: "Sí, pero mira, no pretendo verle involucrado en todo esto".

Durante su entrevista, Spacey también habló de otro tema controvertido, el de su nexo con Jeffrey Epstein. Recordó cuando el expresidente Bill Clinton - vinculado a la polémica - lo invitó a un viaje humanitario de ocho días a África en 2002. A raíz de este viajó lo conoció, pues incluso volaron en el jet privado del magnate pedófilo: "No quería estar cerca de ese tipo porque tuve la sensación de que puso en riesgo al presidente en ese viaje a Sudáfrica, porque [el avión] estaba lleno de chicas jóvenes". Cabe recordar que, después de aquel viaje, él mismo posó en los tronos del Palacio de Buckingham junto a Ghislaine Maxwell, la amante de Epstein que a día de hoy cumple condena en el FCI Tallahassee, una prisión de baja seguridad en Florida. Spacey, no obstante, niega haber mantenido una amistad con ella. Epstein, por su parte, se suicidó en su celda de la prisión federal de Nueva York. Lo encontraron ahorcado la mañana del 10 de agosto de 2019.