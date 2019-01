Activista argentino cercano al pontífice: "El papa está a mi izquierda"

Buenos Aires, 25 ene (EFE).- El activista argentino Juan Grabois, conocido por su militancia izquierdista y su cercanía al papa Francisco, afirmó este viernes que el pontífice está "a su izquierda" porque plantea un "cambio revolucionario" en el sistema.

"El papa está a la izquierda mía, dice que este sistema no se aguanta, que no puede haber un sistema basado en el dinero porque es inhumano. Está planteando que hay que hacer un cambio revolucionario y yo estoy planteando reformas. Soy mucho más moderado que él", declaró Grabois en una entrevista en la emisora AM 530.

Grabois, que el año pasado se acercó hasta posiciones kirchneristas, es líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos y de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), y conoció a Jorge Bergoglio en 2005, cuando el entonces arzobispo de Buenos Aires se interesó por los cartoneros, oficio que proliferó en la ciudad tras la crisis de 2001.

Desde que Bergoglio fue elegido papa, Grabois le ha visitado varias veces en el Vaticano, y se le considera una de sus personas de confianza en Argentina.

El activista realizó las declaraciones sobre la posición ideológica del papa hablando sobre la crisis de Venezuela, sobre la que afirmó: "la Santa Sede tiene una posición muy clara, que es parecida a la de México o la de Uruguay: la definición es que debe haber diálogo, que esa sea la resolución política, si no va a haber una guerra civil, que es la que está alimentando el imperialismo".

El Vaticano "participó de los intentos de diálogo que fracasaron. Pero imaginate que si pudieron desarrollar diálogo en Colombia, donde hubo una guerra durante 40 años, ¿cómo no podría haberlo en Venezuela?", reflexionó Grabois.