Broncano vuelve a TVE bastante fuerte en una pelea muy ajustada que gana Pablo Motos por unas décimas

Segundo round de la batalla que libran El Hormiguero y La Revuelta, que este lunes estrenó su nueva temporada en TVE y volvió a enfrentarse al programa de Antena 3, cuyo inicio de curso se produjo la semana pasada.

En su regreso a La 1, La Revuelta anota un 16,1% en una entrega que contó con Kiti Mánver, Álvaro Morte, Chanel y dos bomberos de la BRIF como invitados. Es un dato sobresaliente para la cadena pública, cuya media está en torno al 10%. Además, está por encima de los resultado con los que Broncano se despidió al final de la temporada pasada, cuando llegó a caer por debajo del doble dígito.

Frente a La Revuelta, El Hormiguero firma un 17,2% con la visita de Mar Flores. El programa de Pablo Motos se impone por unas décimas en la franja en la que coincide de forma estricta con La Revuelta (16,8% frente al 16,4% de Broncano). Además, El Hormiguero es el programa más visto del día, con casi 2 millones (1.944.000).

La guerra de Motos y Broncano

El Hormiguero abrió el curso la semana pasada con un 21,1% con la visita de Bertín Osborne el lunes 1 de septiembre. De esta forma, logró su mejor arranque de temporada de toda su historia. Después de cuatro emisiones -el miércoles logró otro destacado 21% con Arturo Pérez-Reverte- El Hormiguero cerró su mejor semana del año, con una media de un 18,6% y 2.052.000 espectadores.

El de anoche fue el primer asalto de una nueva batalla que se librará durante los próximos meses. En la temporada anterior, El Hormiguero terminó esta guerra siendo líder, con una media del 15,3% frente al 13,6% de La Revuelta, un dato que, en cualquier caso, fue un gran resultado para La 1. El único problema de La Revuelta fue que su tendencia durante toda la temporada fue negativa. Es decir, empezó muy bien y acabó perdiendo fuelle. En cualquier caso, siempre fue uno de los programas más competitivos de la cadena pública.

Buen arranque de Santi Acosta en Telecinco con la ex de Ábalos

Después del access, Masterchef Celebrity lidera la noche con un 15,3% de share. Por detrás si sitúa El precio de la corrupción, el nuevo programa de Santi Acosta en Telecinco. Este nuevo formato, que contó con una entrevista a la ex de Ábalos, logra un destacado 13,1% en Telecinco.

Por la tarde, Joaquín Prat supera el doble dígito con el estreno de El tiempo justo (10,1%) en la sobremesa. Mejora, por lo tanto, los datos de Tardear. Y ahora Sonsoles, que compite con Prat pero no frontalmente, registra un 10,3%.

En cuanto a las novedades de la mañana, Ana Rosa Quintana vuelve a Telecinco, con horario ampliado (de 9.00 a 13.30), y firma un 10,9% de share, ligeramente por debajo de Espejo público (11,3%), que es el programa con el que compite frontalmente. A continuación, el nuevo Vamos a ver de Patricia Pardo se tiene que conformar con un 9,9%.

La oferta líder de las mañanas es, por una parte, Aruser@s, que logra un 17% en La Sexta. La hora de La 1 (16,8%) y Mañaneros (13,6%) dominan en TVE.