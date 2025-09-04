Arturo Pérez-Reverte en 'El Hormiguero': de criticar a Sánchez y a Feijóo a llamar "tonto" a Zapatero y resaltar la estrategia de Vox

Pablo Motos arrancó la nueva temporada de El Hormiguero este pasado lunes, 1 de septiembre, con récord de audiencia, hasta el punto de que firmó su mejor arranque histórico con un 21,1% de share y 2.347.000 espectadores. El primer invitado del curso televisivo fue Bertín Osborne, con el que el espacio de Atresmedia adelantó a RTVE, que esa misma noche emitió en Telediario 2 la entrevista que Pepa Bueno realizó a Pedro Sánchez. Precisamente, del presidente se ha hablado este miércoles en la nueva entrega del programa de las hormigas, pues el último invitado, Arturo Pérez-Reverte, ha demostrado una vez más que tiene muchas cosas que decir sobre el panorama político actual, tanto dentro como fuera de España.
Tras su última visita al programa el pasado mes de noviembre, el escritor ha vuelto a El Hormiguero para presentar su nueva novela, en la que recupera al mítico personaje que construyó hace 14 años, el capitán Alatriste. No obstante, el autor de Misión en París, la octava entrega de su exitosa serie de novelas históricas, también ha aprovechado su paso por el plató para hablar de asuntos de actualidad. No se ha cortado en lamentar que "el Estado falla siempre" a la ciudadanía, que es, en parte, responsable por "votar" a "nuestros representantes". De cada uno de ellos tiene una opinión.
"Pedro Sánchez no se va a ir aunque pierda"
Respecto al presidente del Gobierno, el escritor ha manifestado que ya no le "fascina como antes", y ha valorado que "no se va a ir aunque pierda". "Si saca un 25%, ¿a dónde va a ir? En Europa está desprestigiado. Si fuera Sánchez y perdiera las elecciones esperaría porque un gobierno PP-Vox va a tener problemas". Después, sobre Feijóo, ha dicho que tiene "una deuda personal con él": "Cuando era director de la Fábrica de Moneda y Timbre hizo un sello de El Capitán Alatriste y ahí me tocó". No obstante, ha opinado que "sería mejor presidente del Gobierno que líder de la oposición".
El arma de Vox: tiene "ideas"
El periodista ha recordado sus tensiones con Podemos y, en concreto, con el exfundador del Pablo Iglesias. "Dijo 'más Pérez Galdós, y menos Pérez-Reverte'. Y estoy de acuerdo con él. De hecho, si los españoles hubieran leído más a Pérez Galdós, no votarían nunca a gente como Pablo Iglesias", ha señalado, con sorna. No simpatiza con las ideas de este brazo de la izquierda, como tampoco lo hace con la ultraderecha. Asimismo, cree que Vox "tiene ideas políticas", algo de lo que, según él, carecen el resto de partidos políticos: "Eso hace que parezca que hay una ideología potente detrás, en realidad no la hay. Es el comodín, beneficia a todos menos al PP".
Zapatero, "un tonto que se hizo malo"
El exreportero también ha mencionado al ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, quien para él es "un tonto que se hizo malo", pero, según ha dicho, hay que temer más miedo a los primeros que a los segundos. En este sentido, ha criticado su forma de hacer política y ha afirmado que "devolvió la confrontación entre hermanos".