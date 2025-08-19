Marina Ribel pone fin a su etapa en el Telediario a la espera de conocer su nuevo destino

Marina Ribel saltó al Telediario Fin de Semana de La 1 junto a Igor Gómez hace cuatro semanas. Lo hizo en sustitución a Lara Siscar, que pasó durante este mes de agosto al Telediario 1 para cubrir las vacaciones de Alejandra Herranz.

Este domingo, la presentadora de TVE se despidió de esta etapa a través de su cuenta de X, justo antes de comenzar sus vacaciones. "Último finde de sustitución de verano en el Telediario del fin de Semana", escribió Ribel.

Agradecida por lo aprendido y más por la acogida del equipo. Y en especial a Igor Gómez por cómo me ha cuidado estas semanas. Ahora, vacaciones!", añadió en el post junto a una foto con su compañero.

Último finde de sustitución de verano en el Telediario del Fin de Semana. Agradecida por lo aprendido y más por la acogida del equipo. Y en especial a @_IgorGomez_ por cómo me ha cuidado estas semanas ??

Ahora, vacaciones! pic.twitter.com/ezDcM6POQS — Marina Ribel (@MarinaRibel) August 17, 2025

Con la vuelta de vacaciones, el Telediario Fin de Semana va a dar un cambio en sus presentadores. La cadena pública ha apostado por Marc Sala, que abandonará La hora de La 1 tras cuatro años al frente del programa. Su compañera será Lourdes Maldonado que volverá a la televisión dejando atrás Las tardes de RNE. Con los nuevos fichajes al frente del Telediario, el futuro de Igor Gómez queda en el aire. Tampoco se conoce el nuevo destino de Marina Ribel tras su vacaciones.