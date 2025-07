Balance televisivo del verano: La Eurocopa femenina y Ramón García mantienen el tipo de La 1, Antena 3 muestra su poderío y Telecinco no encuentra el rumbo

Antena 3 no deja de acumular victorias. La cadena de Atresmedia volverá a cerrar julio como la más vista del mes, recuperando un trono que perdió en 2024, cuando La 1 se impuso gracias a la Eurocopa masculina de Fútbol. Esta vez, Antena 3 roza el 13 % de cuota de pantalla, una cifra muy sólida para el periodo estival.

Buena parte de este éxito se debe a la fortaleza de su programación habitual, que apenas ha cambiado respecto al resto del año, si bien abundan los refritos y repeticiones. Programas como Pasapalabra, La ruleta de la suerte y los informativos de Antena 3 Noticias mantienen un rendimiento excepcional, incluso durante las semanas de menor consumo televisivo. También contribuyen las reposiciones de El Hormiguero, que siguen resultando atractivas en las noches veraniegas pese a no contar con entregas nuevas, y de Cocina abierta con Karlos Arguiñano, que conserva una audiencia fiel. Además, la cadena ha acertado con el estreno de la serie española La Encrucijada, adaptación de un culebrón turco que ha logrado superar el 10 % de share, algo poco habitual en estrenos nacionales durante el verano.

La 1 brilla con el deporte y los clásicos renovados

Por su parte, La 1 está viviendo su mejor mes del año, lo que supone un alivio en una temporada de altibajos para la cadena pública. Aunque no logra alcanzar el 14,2 % que firmó en julio de 2024, se quedará por encima del 11 % de cuota, lo cual se interpreta como un resultado positivo. Este dato representa su mejor marca mensual en lo que va de 2025. El gran catalizador de esta subida ha sido la Eurocopa femenina, que ha concentrado millones de espectadores, especialmente durante la emocionante tanda de penaltis en la que España quedó eliminada. La resolución del torneo superó los 6 millones de espectadores, lo que confirma el creciente interés por el fútbol femenino.

También destaca el éxito de Grand Prix, que se consolida como el programa líder de los lunes. El formato clásico de Ramón García, ahora con Lala Chus, renovado con éxito por la cadena, conecta tanto con el público nostálgico como con las nuevas generaciones. En el ámbito de la información y el análisis político, Mañaneros 360 ha mejorado sus cifras y se posiciona como un rival fuerte para Al rojo vivo. En la franja de sobremesa, La 1 ha realizado un cambio estratégico al sustituir La familia de la tele por Malas lenguas, una apuesta que ha resultado rentable en términos de audiencia tanto en La 1 como en La 2.

Sin embargo, no todo son buenas noticias para la cadena pública. Dos de sus apuestas veraniegas, producidas por Mediapro, no han funcionado. La Garita, presentado por JJ Vaquero y Álex Clavero, fue retirado tras solo dos entregas debido a sus bajos datos de audiencia. En el caso del concurso La Pirámide, el resultado es igual de desalentador: el programa no logra superar el 5 % de cuota de pantalla, lo que lo convierte en uno de los mayores fracasos del verano.

Telecinco ahorra pero no halla su hoja de ruta

En el otro extremo se encuentra Telecinco, que no consigue levantar cabeza. La cadena de Mediaset se mantiene en tercera posición y, nuevamente, se queda por debajo del 10 % de share. En el último año, solo ha conseguido superar esta barrera en tres ocasiones, lo que refleja el desgaste de su modelo de programación. La final de Supervivientes supuso su último gran dato, pero tras su emisión el canal ha quedado huérfano de un formato capaz de sostener la audiencia. Sólo algún dato esperanzador de Agárrate al sillón el nuevo concurso del acces da para cierto optimismo

Este verano, los recortes presupuestarios han dejado a la cadena sin un reality fuerte. Aun así, se han producido algunos repuntes moderados. Programas como El diario de verano, ahora conducido por Cristina Lasvignes en lugar de Jorge Javier Vázquez, y el nuevo concurso Agárrate al sillón, con Eugeni Alemany, han alcanzado un 9 % de cuota, lo cual se valora positivamente dentro de la cadena, aunque está lejos de ser suficiente. Por otro lado, First Dates continúa por encima del 9 % y se consolida como una de las opciones más estables de la cadena, dando señales de que podría quedarse de forma indefinida en la parrilla del principal canal de Mediaset España. Por contra, en el prime time de Telecinco han pasado sin pena ni gloria programas como Todos por ti, La noche de los récords y La noche del gran show.

La Sexta y Cuatro empatan en la lucha de las secundarias

El tercer puesto entre las cadenas privadas se lo disputan La Sexta y Cuatro, que rondan un sólido 6 % de share. La cadena verde ha acusado la ausencia del coloso que supone Alfonso Arús, de vacaciones este mes, lo cual ha afectado a la franja matinal. Además, Al rojo vivo ha perdido terreno frente a la subida de Mañaneros 360 y la mejora de En boca de todos, de Cuatro. Esta cadena de Mediaset, por su parte, mantiene el pulso gracias a sus programas de contenido político y social. En boca de todos ha logrado buenos resultados y se une al tridente de éxito que forman Todo es mentira y Horizonte. Esta combinación mantiene a la cadena por encima del 6 % y planta cara a La Sexta, que, pese a la subida de su rival, podría seguir conservando su hegemonía.