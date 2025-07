Chayo Mohedano da la sorpresa y vuelve a Mediaset tras una batalla legal de diez años: este es su nuevo trabajo

La hija de Rosa Benito ha firmado la paz con la cadena de Fuencarral y se convierte en el nuevo fichaje del programa Fiesta, donde este fin de semana protagonizará una actuación musical junto a la tertuliana Amor Romeira en la nueva sección veraniega 'Aires de Fiesta'.

El regreso de Chayo Mohedano a Mediaset se produce una década después de que la sobrina de Rocío Jurado emprendiera una batalla legal contra el ente y su productora estrella, La fábrica de la tele, entonces responsable de Sálvame. Desde espacio, que se emitía de lunes a viernes durante cinco horas diarias y obtenía grandes cuotas de audiencia, hicieron públicos documentos confidenciales de su marido, Adrián Fernández, concretamente una ficha policial. En 2022, Oscar Cornejo y Adrián Madrid, dueños de la productora ahora convertida en La Ossa, llegando a un acuerdo económico (180.000 euros) con Chayo para evitar el juicio.

Este sábado se estrena el #AiresdeFiesta, el #QTTF de Terelu Campos pic.twitter.com/xmS2ojudeE — Poco Pasa TV (@Pocopasatv) July 24, 2025

Durante esta última década, Chayo ha utilizado sus redes sociales para arremeter duramente contra 'La fábrica', los miembros del antiguo Sálvame (Jorge Javier, María Patiño, Kiko Hernández...) y la propia cadena. "Nosotros tenemos por sentencia que no pueden hablar de nosotros, pero porque hemos ganado un juicio, no es porque a mí me veten de repente. Yo gano un juicio y una de las cláusulas es que ya no se pueden meter ni conmigo ni con mi marido", explicó en una entrevista. "Sabéis perfectamente el acoso, las mentiras, las barbaridades… los delitos que he denunciado durante años. ¡Son un peligro! Gentuza sin escrúpulos que solamente han demostrado que son únicos para hacer daño sin importarles la ley. Aún pendientes de Operación Deluxe", dijo ante el estreno de la fallida La familia de la tele. "Que abran todos los telediarios mañana por la mañana con esta noticia. Sobre todo TVE con José Pablo López a la cabeza, que ahora quieren llevarles allí, a la TV que pagamos todos". Y añadió: "¿Programas de TV ayudados a hacerse con atestados policiales? La Fábrica de la TV imputados por delito contra la intimidad, delito de cohecho, delito de revelación de secretos y contra la administración pública".