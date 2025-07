Jordi Évole se molesta con Cristina Pardo y le da un corte en pleno directo: "No me hace gracia"

Jordi Évole intervino este jueves en Más vale tarde para hablar de la entrevista que le ha concedido Ricky Rubio, una conversación se verá este domingo en La Sexta, pero también habló de algunas cuestiones de actualidad. Entre ellas, una que le afectaba directamente, porque horas antes el periodista había manifestado en X [antes Twitter] su enfado con un artículo que indicaba que él había sido el intermediario del abogado de Cerdán a través de su pareja, Anna Gabriel.

"La verdad es que tengo un día un poco rabioso porque me parece que sale gratis publicar una mentira sin contrastar. Me extraña que un periodista con trayectoria no tenga ni el más mínimo de contrastar la información, de llamarme, de preguntar en La Sexta, hay muchas maneras para contrastarla y saber que es falsa y aún desmintiéndola esta mañana sigue publicada", se quejó el presentador ante Cristina Pardo e Iñaki López.

"Yo sé que todo esto lo que hace es más gorda la noticia pero es que no te puedes callar porque si te callas le das el ok y la validación a la noticia y es que es absolutamente mentira, es que no cabe en ninguna ficción, es que es ficción", dijo sobre el artículo que había publicado Vozpopuli. "Entiendo que este periodista habrá tenido un día magnífico, habrá tenido muchas visitas y muchos clicks pero me parece una praxis pésima y un asco de periodismo".

Évole estaba muy enfadado y Cristina Pardo trató de relajar el ambiente con un comentario irónico que no gustó a su compañero. "Jordi, para cerrar el círculo deberías contratar a Benet Salellas para que emprenda esas acciones legales", soltó la comunicadora. "Agradezco el chiste, Cristina, pero no me hace mucha gracia hoy", soltó el presentador. "No es un chiste", indicó Pardo. "Es una manera de intentar desengrasar esta situación". "Es que Cristina para mí no es desengrasante. Para mí es una putada. Es algo que lo que intentan es minar tu credibilidad, tu profesionalidad. Entonces hay días que unos no está para chistes ni para comentarios y ya sé que lo has hecho con la mejor de las intenciones pero es que hoy estoy especialmente jodido", zanjó Évole.