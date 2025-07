Las "andanzas" y los problemas de dinero de J.J. Vaquero, el sustituto de Broncano en TVE: "Debo 7.500 euros a Dani Rovira"

Los invitados de La Revuelta de este jueves fueron JJ Vaquero y Álex Clavero. Ambos van a ser los encargados de conducir La garita, el nuevo programa que sustituirá a La Revuelta en verano. Durante la entrevista, Broncano se interesó por el deporte que practica JJ. Se llama powerlifting y "es la suma de las sentadillas, el press de banco y peso muerto", explicó el invitado. "He quedado segundo, pero en peso muerto he levantado 265 kilos y medio", añadió.

"Has pasado una época de mucho salir, mucha fiesta y mucho tal y has pasado al puro deporte", espetó Broncano aún sorprendido, asegurando que pensaba que se trataba de una broma. "Para dejar mis hábitos decidí volver al powerlifting", respondió JJ Vaquero.

Al final de la entrevista, los invitados se enfrentaron a las preguntas clásicas de La Revuelta. Respecto al patrimonio, JJ Vaquero dejo claro que "si tuviese mucho dinero no lo diría en la tele, porque no me parece seguro. Pero puedo".

Sin dar una cifra exacta, el invitado respondió a la pregunta de David Broncano: "Estoy contentísimo, porque tras mis andanzas en la vida voy a pagar los 7.500 euros que le debo a Rovira, le debía mucho más". Además aseguró que "me quedaré a cero, cuando cobre este programa, y algo me quedará".