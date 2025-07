La vida actual de Álvaro, el niño que se hizo viral por una frase muy polémica en una piscina: "He vivido un infierno"

Hace 14 años, un joven se hizo tremendamente viral tras aparecer en un inocente reportaje de Aragón TV en el que hablaba de las piscinas, tras arrancar la temporada de verano. Mientras se bañaba en una de ellas, contaba a cámara lo que más le gustaba. "La tranquilidad, la tranquilidad es lo que más se busca. Llegas a otras piscinas de aquí de Teruel y hay un montón de panchitos, cubanos y todo eso…", espetó a la reportera.

Aquel vídeo se hizo muy popular y llegó a todos los rincones gracias a la fuerza que tienen las redes sociales. Lo que nadie sabía es que Álvaro comenzó a vivir un auténtico "infierno" por este vídeo que le marcó toda la adolescencia. "Lo peor ha sido el acoso hacia mí y mi familia, desde los 12 a los 17 años. Eran grupos de gente que se escondían detrás de una pantalla, pero filtraron mi número de teléfono y la dirección de mi casa". Poco después, se produjo el capítulo más grave. "Un grupo de diez chavales me llegaron a agredir físicamente".

Álvaro vivió años muy complicados. "Tuve un ligero pensamiento de dejar de vivir, pero he salido adelante", ha admitido en una entrevista que ha dado en el programa Y ahora Sonsoles (Antena 3), donde también ha desvelado que durante estos años ha tenido que hacer frente a "muchas denuncias por racismo y xenofobia". "He tenido 17 juicios. Mi adolescencia ha sido un infierno", ha reconocido.

"Me ha afectado a las relaciones sociales", ha explicado el joven, que no entiende por qué el vídeo no desaparece de Internet. "Cada 15 de junio lo vuelven a subir [a las redes]". "Antes me molestaba bastante, pero con el paso de los años te das cuenta que es una frase espontánea que lo dice un chaval de 12 años, nada más", ha indicado.