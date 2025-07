Carlota Corredera rompe a llorar en el final de 'Tentáculos' con una revelación sobre Kiko Hernández: "No querías trabajar conmigo"

Este lunes se emitió el último programa de Ni que fuéramos Tentáculos. Tres meses después de arrancar sus emisiones, el programa presentado por Carlota Corredera ha puesto punto final a su primera temporada y está previsto que vuelva en septiembre con un nuevo curso.

Durante los últimos minutos de emisión, recordaron los mejores momentos vividos en el 'pisito'. El lugar donde también se grabó Ni que fuéramos Shhh ha cerrado la temporada rememorando estos últimos meses y muchos de sus protagonistas rompieron a llorar.

El primero ha sido Arnau Martínez, subdirector del programa, que se mostró muy emocionado con el trabajo conseguido. "Han sido meses muy duros, con un equipo que ha trabajado mucho, se ha esforzado mucho, y hemos sido una familia tres meses. Hemos hecho muy buen programa", afirmó el subdirector.

Carlota Corredera también se emocionó al dar paso a un vídeo junto a Kiko Hernández, colaborador con el que no tuvo buena relación durante varios años. "No querías trabajar conmigo, y ahora no puedes trabajar sin mí", comenzó al presentadora.

"Teníamos una complicidad como yo no he tenido con nadie en el plató de Sálvame, tú lo sabes, pero es verdad que ese roce deja de existir. Yo no sé si podemos volver a recuperar lo que tuvimos", continuó Corredera al recordar que se distanciaron cuando Kiko le mandó la invitación de boda a través de un mensaje.

Además, la gallega lanzó una pulla a la buena relación que mantienen el colaborador con Marta López, a la que suele llamar su hermana. "Que no se te olvide que tu dupla soy yo, que tú eres muy chaquetita, ¿eh?", sentenció Carlota.

Kiko Hernández también dedicó unas bonitas palabras a su compañera tras el trabajo que han realizado juntos durante los últimos meses. "Mira, para mí ha sido un regalo el trabajar y conoceros a todos vosotros. Pero lo tuyo ha sido muy mágico y hoy solamente merecía la pena salir del hospital porque sabía que iba a ver este vídeo", añadió Kiko tras ser operado esa misma mañana.

"Gracias por estos tres meses que me has regalado", espetó, él a lo que Corredera añadió: "Te quiero mucho mucho". "Menos mal, menos mal que nos habéis dado la oportunidad de volver a juntarnos, porque imagínate que no nos encontrásemos hasta que estuviésemos en Benidorm jubilados", terminó la presentadora bromeando.