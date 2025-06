El PSOE se revuelve, y parece que queda drama para rato. El pasado jueves salió a la luz un informe de la UCO donde figuraban conversaciones entre José Luis Ábalos; su exasesor, Koldo García y el hasta ahora secretario de organización del partido, Santos Cerdán, sobre presuntos cobros de comisiones a cambio de adjudicaciones de carreteras. Este caso de corrupción deja en el aire numerosas incógnitas sobre el porvenir del Ejecutivo y revela una de las peores crisis de la historia de la formación socialista. Fue el asunto que se abordó este jueves en la habitual mesa de debate de El Hormiguero.

La conversación arrancó con las bromas de Pablo Motos. "Está la cosa que arde por momentos. Desde que he salido de mi casa hasta que he llegado al programa ha pasado otra cosa", avanzó. Unas palabras a las que respondió con sorna Cristina Pardo: "Parpadeas y han salido tres noticias más al respecto". "Él dijo que lo que más interesaba y le importaba era la ciudadanía, y que además él creía que la ciudadanía se merecía que él siguiera en su puesto", añadió Nuria Roca, en referencia a la comparecencia que Pedro Sánchez ofreció la pasada semana. "Hombre, si tanto le interesa y le importa a la ciudadanía lo que tiene que hacer es que la ciudadanía se pronuncie y que sea la ciudadanía propia la que le diga a él si debe o no debe estar", añadió.

"No, no, pero que aguante el verano, que este verano no hay Mundial ni nada y queremos entretenimiento. Estamos enganchados", bromearon las hormigas, unas palabras ante las que el presentador opinó: "Mira, pues yo creo que él también está deseando que llegue el verano. Porque él tiene la esperanza de que todos los escándalos escapan". "Hay un momento en que un escándalo tapa a otro, ¿vale? O sea, si os acordáis de Leire, ¿no? El apagón, no sé. Y dice, 'Bueno, ahora llegará el verano, se calmarán un poco las aguas'. Pero es que esta no escampa", dijo, y Juan del Val apuntó que la evolución de esta situación dependería de "los cómplices" del presidente. "Yo ya creo no, que no son socios, y ya creo que hay que empezar a llamar a las cosas por su nombre. Son cómplices, cómplices y les da igual la corrupción. (...). En su opinión, "todo lo demás son paños calientes".

Además, el conductor del programa recordó la posición de Gabriel Rufián respecto a este caso: "La mañana del rumor de que iba a aparecer el informe de la UCO le pillaron los periodistas. Y él dijo que si había alguna prueba dejaría de apoyarlo". Tras dar paso a un vídeo de la semana pasada, antes del informe, Pablo continuó: "Esto es antes del informe. Y ayer, muy indignado, hizo un papelón". Con esto, dio paso a la intervención del catalán en la sesión de control del Congreso de los Diputados, en la que aseguró que en el ERC nunca van a apoyar al PP para una moción de censura porque "la corrupción de la buena" está en el ese partido. Y también recogieron cómo pidió a Sánchez que "no nos hagan escoger entre corruptos cutres y corruptos premium".