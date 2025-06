Paloma Barrientos se cae de la silla en pleno directo: "Creíamos que te habías desmayado"

La periodista les ha dado un buen susto a sus compañeros de Tardear este martes cuando, en pleno directo, ha caído al suelo. La primera en reaccionar era Verónica Dulanto: "¡Ay! Ay, ay, ay...", exclamaba asustada mientras Boris Izaguirre interrumpía su intervención al darse cuenta de lo sucedido: "Paloma, ¿estás bien? Pero Paloma, por favor...".

Frank Blanco ha sido el más rápido en reaccionar y ha corrido hacia su compañera para ayudarla a levantarse: "¿Estás bien?", preguntaba. "Sí, lo que pasa es que se ha roto la silla", respondía ella mientras trataba de ponerse en pie. "No, yo no me he roto, ha sido el susto, pero voy a cogerme otra silla. Estoy bien, estoy bien", tranquilizaba al equipo.

Dulanto, ya más tranquila, añadía: "Es que estas sillas tienen mucho peligro porque tienen ruedas pero no están ancladas. Casi me da un ataque al corazón, pensaba que te habías desmayado, Paloma". Barrientos trataba de poner fin al momento 'Tierra, trágame': "Estoy perfectamente recuperada, seguimos". "No nos des estos sustos, Paloma", decía Boris.

Después de la pausa publicitaria, el programa recuperó la normalidad y la periodista retomaba el asunto para bromear sobre el incidente: "Este programa es capaz de cualquier cosa por audiencia. Avisadme cuando necesitemos un poco más y me vuelvo a caer".