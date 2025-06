El corte de Silvia Alonso a David Broncano al responder su pregunta sobre sexo: "Molaría que..."

La actriz ha acudido este jueves a La Revuelta junto a su compañero Álex González para presentar su nueva película, Ladrones: La tiara de Santa Águeda. La novia de David Broncano ha protagonizado uno de los momentazos de la anoche cuando su chico le hacía una de sus preguntas más clásicas: ¿cuántas relaciones sexuales has tenido en los últimos 30 días?

Primero respondía entre risas: "Yo diría... es que soy una gran defensora del peeting, la verdad. El coito no es tan importante... Sí pero no". Y su novio interrumpía: "Pues fíjate que me he dado cuenta de una cosa cuando venía para acá en la moto... Una cosa que a lo mejor habías hecho...", comenzaba diciendo. "Esto lo cuento pero luego lo quitas, que es muy íntimo", le indicaba el presentador al técnico. "He pensado 'Será cabrona que para decir un dato...' Porque ayer y hoy... ¡se ha follado dos veces cada día!", ha confesado entre risas. "Es que tenía muy pocos puntos, ¿qué quieres que haga?", ha dicho ella entre risas.

Es importante el detalle si el conocimiento lo adquieres gracias a la teoría o a la práctica ?#LaRevuelta @Silvinha_ac @alexgonzalezact pic.twitter.com/maBwWTqrvq — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) June 12, 2025

Finalmente, Broncano le pedía un dato y ella respondía con un 'zasca' en toda regla: "Estamos en 2025, molaría que dejaran de instrumentalizarnos, de invisibilizarnos y esas cosas que se nos hace a las mujeres... y de supeditarnos a hombres, ya tenemos bastante". Y zanjaba: "No respondo, que escriban lo que quieran en los titulares".