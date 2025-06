Bill Murray se arranca por Manolo Escobar y protagoniza el momento más surrealista: "Mi carro..."

Primera visita del gran actor en El Hormiguero. A sus 74 años, y con una magnífica carrera en el séptimo arte, Bill Murray se encuentra de gira con su show musical Bill Murray, Jan Vogler and Friends, que aterriza en Madrid con cinco funciones en el Teatro Nuevo Apolo. El protagonista de Lost in translation ha mostrado sus dotes artísticas y se ha lanzado a cantar uno de los temas más famosos de Manolo Escobar. Con Pablo Motos a la guitarra, el momento ha sido surrealista y muy divertido: "Mi carro, me lo robaron...".

Bill Murray se anima a cantar 'Mi carro' de Manolo Escobar #BillMurrayEH pic.twitter.com/rae4LvO88G — El Hormiguero (@El_Hormiguero) June 12, 2025

Murray ha asegurado que este nuevo espectáculo mezcla emoción y humor: "No deben venir a verme a mí sino a los músicos que me acompañan, que son espectaculares". Entre risas ha asegurado: "Mi estilo es como el de un borracho en un bar... casi... Son canciones americanas, muy conocidas, a todo el mundo le suena y todo se transmite".

El intérprete también ha recordado su paso por Saturday Night Live y su nominación al Oscar por Lost in translation: "Dije que estaba contento de no haberlo ganado por la presión pero no es verdad, hubiera querido ganarlo. Yo me había llevado ese año todos los premios y pensé que lo ganaría, pero cuando no me lo dieron me di cuenta de que sí lo quería. Aprendí esa lección, que hay una especie de adicción interior por ganar". También ha sorprendido a Motos con una anécdota inédita: salvó la vida al hijo de George Harrison durante el rodaje de Cazafantasmas. "George vino con su hijo al rodaje y un foco cayó. Me di cuenta a tiempo y conseguí agarrarlo antes de que le diera al niño en la cabeza. Ahora puedo ir a su casa siempre que pueda", ha contado divertido. Ese niño es ahora Dhani Harrison Arias, un excelente músico que empezó su carrera durante la creación del álbum póstumo de su padre. "Es un hombre increíble", ha dicho el actor.

En el plano más personal, Murray ha confesado que comenzó a desarrollar su faceta cómica en un deseo de hacer reír a su padre: "Yo soy el quinto de nueve hermanos. Conseguí hacerle reír y recuerdo perfectamente la primera vez que se partió de risa porque me caí de la silla cuando estábamos cenando y me di en la cabeza con la pata de la mesa pero me dio igual".