Convertido en uno de los actores más deseados del panorama internacional desde su participación en la exitosa telenovela Café con aroma de mujer', William Levy no para de cosechar éxitos y también polémicas. El actor está de vuelta en España para presentar su nueva película, Bajo el volcán, y ha visitado este lunes El Hormiguero, donde ha hecho frente a su escándalo más reciente: un arresto en Miami por "desorden público" e "intoxicación".

Sucedió el pasado mes de abril. El actor salió con unos amigos y terminó la noche en el calabozo: "No fue nada grave. Estábamos tomando un trago un amigo y yo, y a la hora de pagar la cuenta, con todo su derecho, la chequeó. Pensó que algo estaba mal y había una persona en la barra con la que empezó a discutir por la cuenta. Me metí para evitar que la situación escalase", ha relatado Levy. "En el medio de todo eso llegó la policía y no pasa nada porque estábamos a punto de irnos, pero la forma en la que nos dijeron que nos fuéramos no era la mejor. Me llevaron, simplemente, pero no pasa nada, es una experiencia más", ha zanjado. "Ahora formo parte de un club nuevo, el de los famosos con problemas judiciales", ha añadido entre risas.

El actor ha asegurado que, tras el arresto, lo único que le preocupaba era llegar a tiempo para ver a su hijo jugar un partido: "Los de seguridad de la cárcel hicieron lo posible para poder llegar al juego de mi hijo. Mi única preocupación era que se pagara la fianza para estar a tiempo". Y ha confesado: "Llamé a mi madre para que me trajera ropa, me cambié en el coche y me comí 15 perritos calientes del hambre que había pasado".

Levy, que también ha protagonizado una polémica separación de su mujer, Elizabeth Gutiérrez, ha desvelado que está completamente centrado en sus dos hijos: "Trabajo de junio a diciembre y el resto estoy con ellos porque no quiero arrepentirme de no pasar más tiempo a su lado. Un padre tiene que estar presente". Ha querido desmentir, además, una supuesta mala relación con su hija: "Casi siempre estoy con ellos, me encanta estar con ellos".