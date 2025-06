La nueva novia de Díaz-Patón, el ex de Ágatha Ruiz de la Prada, confirma su relación con el abogado: "Nos hacemos bien"

El ex de Ágatha Ruiz de la Prada parece haberle abierto de nuevo las puertas al amor, o al menos así lo confirma su supuesta nueva novia. Hace unos días, José Manuel Díaz-Patón fue cazado paseando por las calles de Madrid junto a una mujer rubia cuya identidad hasta ahora se mantenía en el anonimato.

Según han desvelado este sábado en Fiesta, el ex de la diseñadora estaría de nuevo ilusionado de una compañera de profesión, seis años menor que él. Se llama Antonia, es abogada penalista, pero también escribe, colabora en una emisora de radio y tiene varios proyectos en marcha, según ha contado el colaborador Omar Sánchez.

"No puedo poner una etiqueta a lo que tenemos. Somos amigos desde hace años, nos divertimos, nos respetamos y el tiempo dirá, nos hacemos bien. Él me da compañía, respeto y diversión, no te puedo decir cuánto llevamos de relación porque no lo contabilizo, solo te puedo decir que vivimos al momento", se ha sincerado Antonia.

Sobre la repercusión que ha tenido su relación, ha reconocido: "Mi familia se lo ha tomado muy bien, la única que se ha cabreado soy yo porque estoy recibiendo un bombardeo de mensajes y llamadas desde que se ha hecho público". Y sobre Ágatha, con quien Patón mantuvo una relación anterior, ha dicho: "Todos sus amigos conocíamos de la relación con Ágatha, ella y yo nos conocimos en Bulgaria. A mí ella me parece una señora maravillosa y no tengo nada malo que decir de ella igual que seguramente ella tampoco tenga nada malo que decir de mí", ha concluido.