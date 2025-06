Carlo Costanzia padre rompe su silencio tras la dura condena a sus hijos en Italia: "Bastante afectados"

Duro golpe para la familia Costanzia. Pietro y Rocco, hijos de Carlo Costanzia di Costigliole —exmarido de Mar Flores y padre del actor Carlo Costanzia— han sido condenados a 12 años y medio y 8 años y 10 meses de prisión, respectivamente, por intento de homicidio en Italia. Los hechos, que tuvieron lugar el pasado 18 de marzo de 2024 en Turín, han marcado un antes y un después en la vida del aristócrata, que este viernes se sienta en el plató de ¡De Viernes! para hablar por primera vez del proceso judicial que ha sacudido a su familia, y por el que él ha terminado siendo absuelto.

"Bastante afectados, es difícil encontrar palabras", ha confesado muy afectado, y no ha dudado en señalar su desacuerdo con el veredicto: no cree que se haya hecho justicia con sus hijos. Lleva ocho meses sin verlos por decisión de la Fiscalía, que ha negado las visitas a la familia en prisión.

Durante la entrevista, el ex de Mar Flores no ha ocultado su malestar con el enfoque mediático del caso. "La jueza, hasta la fecha, no ha dado las argumentaciones. Ella ha dicho cuál es la imputación y cuál es la condena", ha aclarado, mostrando su incredulidad en la forma en que se está desarrollado el proceso.

También ha querido aclarar el origen del caso: "La investigación no era por tema de tráfico de drogas, empezó con la agresión de Pietro y a partir de ahí, entraron más personas a la investigación", ha explicado.

La repercusión pública del caso ha sido otro de los aspectos que más le han dolido: "El hecho de que haya sido un juicio mediático en Italia, nos ha dejado alucinados. Nadie sabía en absoluto quiénes éramos", ha expresado, asegurando sentirse juzgado, no solo por la justicia, sino también como padre, se ha referido así a las declaraciones que Susanna Griso hizo del caso cuando se conoció la sentencia.

Ante la pregunta directa de la madre de Alejandra Rubio si considera que la sentencia ha sido justa, no ha dudado en espetar: "La sentencia es totalmente ejemplarizante, y sobre todo, contradictoria", dejando claro que aún hay muchas heridas abiertas en una historia que está lejos de cerrarse.

"Nosotros, con nuestros defectos, bordes, agresivos, lo que queráis... Asumimos nuestros errores. Pero si se han equivocado, que paguen lo justo por el error que han cometido. Que a Rocco le den 9 años por subir a su hermano en la moto...", ha lamentado. Y añadía: "Esta sentencia cambiará, porque es lo justo que tiene que pasar, sobre todo por el tema de Rocco", ha asegurado ante una posible revisión judicial.

Y es que, según ha revelado, en la última defensa -antes de la sentencia- presentaron pruebas que podrían cambiar el rumbo del proceso: "En la última defensa aportamos los 62 mensajes donde el agredido, la víctima, llevaba un mes hablando con parientes criminales para comprar una pistola y matar a Pietro. Había encontrado la pistola, 1.000 euros y en mensajes con su novia le confesaba que iba a matar a Pietro", ha denunciado.

Lo que señala el 'auto' de la investigación

Según la investigación, Pietro habría agredido presuntamente a un joven, Oreste Borelli, con un machete, provocándole heridas de tal gravedad que sufrió la amputación de una pierna. Rocco, su hermano, ha sido condenado por ayudarle a escapar del lugar de los hechos. La sentencia, además, impone una pena de diez meses a la exnovia de Pietro, Zahara, por encubrimiento. En paralelo, Carlo Costanzia padre ha sido absuelto del delito de falsedad documental del que se le acusaba.