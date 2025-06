El sorprendente trabajo de Elle Macpherson antes de convertirse en modelo: "Ganaba 12 dólares a la semana"

Invitada de lujo este martes en El Hormiguero. La modelo australiana Elle Macpherson, que va a recibir en Madrid el premio por su trayectoria en el mundo de la moda, ha acudido al plató de Pablo Motos para hablar de su exitosa carrera, que comenzó a los 14 años: "Yo quería estudiar Derecho porque eso es lo que hacen las chicas inteligentes y sensatas, pero al mismo tiempo quería ser independiente económicamente y viajar. Y cuando tuve la oportunidad y me llamó una agencia para irme a Estados Unidos, me dio un vuelco el corazón", ha comenzado.

Elle, apodada 'El Cuerpo', fue descubierta por un cazatalentos en Aspen, Colorado, donde estaba esquiando con su familia. Tras recibir una gran oferta de la agencia Click, se mudó a Nueva York, donde se convirtió en una de las grandes Top Models de la década de los 90, juntos con Naomi Campbell, Claudia Schiffer y Cindy Crawford: "Antes, cuanto más te distanciabas del público, más subías en un pedestal. Ahora, cuanto más cerca estés de tus fans, cuanto más accesible, más éxito tendrás. El truco es ser adaptable". Ha recordado, además, que el mejor consejo para su trabajo se lo dio su primer marido, el fotógrafo Gilles Bensimon, y asegura que aún lo sigue poniendo en práctica: "Me dijo que el mundo de la moda estaba dirigido por mujeres para mujeres y que no tenía que gustar a los hombres sino a ellas. Me dijo que no utilizara escotes, ni maquillaje, que llevara camiseta blanca y el pelo recogido, que no fuera una amenaza para las demás. Y he aprendido mucho con ello".

Pero el modelaje no fue su primer trabajo: "A los 14 años yo trabajaba en una tienda por horas, para tener dinero y comprarme mis cositas. Ganaba 12 dólares a la semana. Aprovechaba para hacerle bromas a los chicos cuando venían a comprar condones", ha contado, entre risas. "Los chicos entraban y yo les decía: '¿Qué queréis?' Y ellos me decían, muy bajito, 'un paquete de condones'. Entonces, yo les respondía, '¿Cómo? No te he oído", ha relatado. "Venían los paquetes en pequeño, mediano o grande. Y yo les preguntaba qué tamaño necesitaban. Y ellos se miraban y decían, 'mediano, creo", ha terminado.

La modelo también ha recordado otro de sus trabajos más emblemáticos: su paso por la serie Friends, todo un fenómeno en la década de los 90: "Me pidieron que me uniera al equipo en siete divertidos episodios donde fui la novia de Joey, Janine, y fue una de las mejores experiencias de mi carrera", ha confesado. Tanto le gustó el mundo de la interpretación que repitió en películas como Alice, de Woody Allen, o Sirenas. También presentadora durante dos años del talent show Britain & Ireland's Next Top Model.

Tres divorcios y un cáncer de mama

La vida personal de Elle Macpherson también ha sido agitada. En 1985 le dio el "sí, quiero" al fotógrafo Gilles Bensimon. Su relación no prosperó y la modelo volvió a intentar el cuento de hadas con el multimillonario francés Arpad Busson, con el que se casó en 1996 y fue madre de Flyn y Aurelius Cy. Tras nueve años de matrimonio, pusieron fin a su relación y en 2013, Elle se vistió de novia por tercera vez para prometerle amor eterno al empresario estadounidense Jeffrey Soffer. Tampoco funcionó y tomaron caminos separados cuatro años después. Ahora, la australiana mantiene una relación con el guitarrista Doyle Bramhall II.

A sus 60 años y convertida en una gran empresaria (tiene su propia marca de lencería, de cosméticos y de suplementos y bienestar), publicó sus memorias el pasado mes de noviembre y confesó que había luchado contra un cáncer de mama en silencio: "Fue un shock, fue inesperado, fue confuso, fue desalentador en muchos sentidos y realmente me dio la oportunidad de profundizar en mi sentido interior para encontrar una solución que funcionara para mí", contó. Eligió un enfoque holístico para tratar la enfermedad y se sometió a terapias naturales supervisadas por su médico de cabecera, un médico naturópata, un dentista holístico, un osteópata, un quiropráctico y dos terapeutas. Ahora, siete años después, se encuentra en remisión: "Es verdad, desde todas las perspectivas, desde cada análisis de sangre, cada exploración, cada prueba de diagnóstico por imagen… pero también desde el punto de vista emocional, espiritual y mental, no solo físico. No se trata solo de lo que dicen tus análisis de sangre, sino de cómo y por qué vives tu vida a todos los niveles".