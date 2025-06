Jean Reno y su curiosa manera de afrontar la fama a los 76 años: "Pensar en la muerte me calma"

El actor francés ha cambiado la pantalla por los libros y está de promoción con su primera obra, Emma bajo el cielo de Omán, que ya es todo un éxito de ventas en Francia. Este lunes, Jean Reno ha visitado El Hormiguero y ha confesado cómo vive este giro en su carrera que le ha puesto, a los 76 años, en el centro de todos los focos: "Tengo seis hijos que me recuerdan que no importa nada de lo que yo diga".

Sin embargo, hay algo más que controla mucho más el ego del actor que las regañinas de sus hijos: la muerte. "Un día me voy a morir seguramente y ya me bajo para abajo. Miro a la muerte y eso me calma enseguida. No eres más que nadie por ser actor. Un cirujano que te cambia el corazón y te salva la vida es mucho más importante que yo", ha desvelado. "Pienso mucho en la muerte. Así eres más feliz porque le das valor a las cosas. Pienso así y cuanto más avanzo en mi vida, más pienso así. Tengo que mirar más fuerte y más a menudo porque se me olvida que voy hacia la muerte. Mirar es importante, a mis amigos, a mis hijos, a mi mujer... Eso es lo más importante".

El actor, protagonista de éxitos como León el profesional o Misión Imposible, está casado en terceras nupcias con la modelo polaca Zofia Borucka, a la que dio el "sí, quiero" en 2006. Fue en la localidad francesa de Les-Baux-de-Provence. Con ella tuvo a sus últimos dos hijos y tiene seis en total, dos de cada matrimonio. "Sí teníamos, pero siempre estaba rota", ha bromeado cuando Pablo ha preguntado si no tenía televisión.

Hijo de dos exiliados españoles que huyeron de España tras la Guerra Civil, es hijo adoptivo de Cádiz y se siente muy unido a nuestro país, cuyo idioma maneja perfectamente. Su primera novela, sin embargo, transcurre en Omán, protagonizada por una masajista francesa que es contratada por el hijo un alto cargo del gobierno para abrir un centro de talasoterapia en el sultanato. La primera persona en leerla fue su mujer: "Le enseñé las 80 primeras páginas y me dijo 'Continúa'. Me sorprendió porque pensé que me iba a mandar a comprar patatas".