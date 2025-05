El invitado de este lunes en El Hormiguero fue Juanra Bonet. El presentador de televisión acudió al plató de Antena 3 con Pablo Motos para promocionar Traitors, su nuevo programa que se emite los miércoles por la noche. El presentador también aprovechó para recordar una divertida anécdota que vivió con la reina Letizia.

"Fue una metedura de pata. Era el 25 aniversario de Antena 3 y vinieron los reyes. Yo acababa de llegar a la cadena, era un niño con una maleta llena de sueños", comenzó explicando.

"Se me olvidó que era la reina, la vi hablando y sentí normalidad. Los que la habéis tratado lo sabéis, se te olvida el cargo totalmente", añadió. Bonet, avergonzado con lo ocurrido, recordó: "Se fue a despedirme y nos dijo que al día siguiente tenía un evento de un congreso científico. Le dije 'qué interesante' y me dijo 'vente'. Yo pensé que me estaba vacilando y le dije 'claro, hazme una perdida'".

Esta confesión provocó la carcajada entre el público. "Vaya truco rastreo para que la reina te pida el móvil", vaciló una de las hormigas. "Manel Fuentes, que estaba allí, me miró con una cara... me sentí fatal", finalizó el humorista mientras daba golpes en la mesa arrepintiéndose del comentario.